¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£

E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª

¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©

º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¤ª¼÷»Ê¤Î·³´Ï´¬¤­¡¢¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©

¡¦¡Ö¤ª¼÷»Ê¤Î·³´Ï´¬¤­¡¢¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ï¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä


¡¦1°Ì ¡Ä ¥Í¥®¥È¥í 36%
¡¦2°Ì ¤¤¤¯¤é 26%
¡¦3°Ì ¥¦¥Ë 23%
¡¦4°Ì ¥µ¥é¥À 13%
¡¡
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ

39,388É¼




¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©


º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô

¥¤¥¯¥é¤È¥­¥å¥¦¥ê¤Î·³´Ï´¬¤­


¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê4¤«¤óÊ¬¡Ë

¿ÝÈÓ Å¬ÎÌ
¥¤¥¯¥é Å¬ÎÌ
¥­¥å¥¦¥ê(½ÄÈ¾Ê¬) 1/2ËÜÊ¬
¤·¤ç¤¦¤æ Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

1¡¢¥­¥å¥¦¥ê¤Ï½Ä¤Ë¥Ô¡¼¥é¡¼¤ÇÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¡£



¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¢°®¤Ã¤¿¿ÝÈÓ¤Ë¥­¥å¥¦¥ê¤ò´¬¤­ÉÕ¤±¡¢¥¤¥¯¥é¤òÀ¹¤ë¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£



¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û

¿ÝÈÓ¤Îºî¤êÊý¡£¿æ¤­¤¿¤Æ¤Î¤´ÈÓ2¹çÊ¬¤Ë¡¢¼÷»Ê¿ÝÂç¤µ¤¸2¤ò¤·¤ã¤â¤¸¤ÇÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¤«¤¿¤¯¹Ê¤Ã¤¿Ç¨¤ìÉÛ¶Ò¤ò¤«¤Ö¤»¤ÆÎä¤Þ¤¹¡£

(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)