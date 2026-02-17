■ミラノ・コルティナオリンピック™ カーリング女子 予選リーグ 日本ーカナダ （日本時間17日、コルティナ・カーリング競技場）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

カーリング女子の予選リーグで女子日本代表（チームランキング9位）はカナダ（同1位）に6−9で敗戦。大会通算1勝5敗となり、3試合を残して負け越しが決定した。

第1エンド、後攻の日本は吉村紗也香（34）が正確なドローショットを決め2点を先制し、幸先の良い立ち上がりに「ナイスショット！」と声を掛け合い笑顔を見せた。続く第2エンド、チームランキングで1位も今大会、2勝3敗と不調のカナダに同点に追いつかれると、日本は第3エンドにミスショットから3点をスチールされる苦しい展開。

その後、1点ずつ取り合い、前半第5エンド終了時点で3−6となり、後半第6エンド、好ショットを続けるカナダに再び1点スチールを許し、3−7と点差をさらに広げられた。日本は第7エンドで1点を追加するも第8エンドでカナダも1点を追加。日本は第9エンドで2点を奪い2点ビハインドで最終第10エンドへ。しかし先攻の日本、逆転することはできず5敗目を喫した。

これで日本は3試合を残して1勝5敗。過去、負け越して予選リーグを突破したチームは無く、日本の準決勝進出はほぼ絶望的となった。

予選リーグは10チームが総当たり戦を行い、上位4チームがプレーオフに進出。準決勝は予選1位と予選4位、予選2位と予選3位が対戦し、勝ったチームが決勝に進む。

【試合経過】

日本 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 計6

カナダ 0 2 3 0 1 1 0 1 0 1 計9

【女子日本代表の試合予定】※日本時間

予選リーグ

12日（木）日本 ●4ー8 スウェーデン

13日（金）日本 ●7ー10 デンマーク

14日（土）日本 〇7ー5 スイス

15日（日）日本 ●4ー7 アメリカ

15日（日）日本 ●5ー7 韓国

17日（火）日本 ●6ー9 カナダ

17日（火）日本ーイタリア

19日（木）日本ーイギリス

19日（木）日本ー中国

決勝トーナメント

20日（金）準決勝（2試合）

21日（土）3位決定戦

22日（日）決勝