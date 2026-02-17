¸µÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£85ºÐ½÷À¤¬Ç¯¶â»öÌ³½ê¤ÈÂç¥²¥ó¥«¡ª¡Ö°ß¤¬¤ó¤Ç»à¤ó¤ÀÉ×¤ÎÇ¯¶â¡×¤¬°ìÁ¬¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±
Ï·¸å¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¹âÎð¼Ô¤ò³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÇß»Ò¤ÎÇ¯¶â¥È¡¼¥¯¡ª¡Ù¡£85ºÐ½÷À¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼ç¿Í¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â³Ý¤±¤È¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤¿¤··ë¶É°ìÁ¬¤â¤â¤é¤¨¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤è¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©Æ±µï¤¹¤ëÆÈ¿È¤ÎÂ©»Ò¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¥ï¥±¤âÊ¹¤¤¤¿¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Çß»Ò¤ÎÇ¯¶â¥È¡¼¥¯¡ª¡ØÊ¹¤¯¤Î¤¬¤³¤ï¤¤Ç¯¶â¤ÎÏÃ Ç¯¶â¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¶½ÍÛ´Û¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¯¶â»öÌ³½ê¤È¥±¥ó¥«¡ª¸µÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£85ºÐ½÷À¤Î¹ðÈ¯
ÀÊÌ¡§½÷À
¿¦¶È¡§Ìµ¿¦
²ÈÂ²¡§Â©»Ò¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·
°ÊÁ°¤Î¿¦¶È¡§À¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£
¼«Âð¡§»ý¤Á²È
Ç¯¶â·î³Û¡§13Ëü±ß
¡¡¤¤¤Þ¡¢¥¹¥Þ¥Û¶µ¼¼¤ÎÅÓÃæ¡£µÙ·Æ»þ´Ö¤è¡£ºòÆü¤Ç85ºÐ¡£ºòÆü¤¬¤ªÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡¢¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡£
¡¡Ç¯¶â¤Ï65ºÐ¤«¤é¤ä¤Í¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î²ñ¼Ò¤Ç¥»¡¼¥ë¥¹¥ì¥Ç¥£¡£80ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤è¡£ÀÒ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤¤É¤¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£37Ç¯¤°¤é¤¤Æ¯¤¤¤¿¤è¡£¤¦¤ó¡£
¡¡¼ç¿Í¤¬50ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£°ß¤¬¤ó¡£¥¹¥¥ë¥¹¤¬¤ó¤Í¡£¾®³Ø¹»¤Î»Ò¶¡¤¬Æó¿Í¤ª¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¤ª¤ë¿Í¤ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò¹Ô¤¤£¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¡¼ç¿Í¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â³Ý¤±¤È¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤¿¤··ë¶É°ìÁ¬¤â¤â¤é¤¨¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤è¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¤¬²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ó¤È¤¤¤«¤ó¤Í¡£¤³¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬°ì¤Ä¤ÎÌäÂê¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë