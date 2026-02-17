µð¿Í¤ÎÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê(²èÁü:Æü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹)

¿·¿Í¤Î°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤¿¤À1¿Í¡¢1·³¥­¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê¤¬¡¢¥­¥ã¥ó¥×Ãæ·Ñ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÅ¥½­¤¯1µå¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃÎÇ°Áª¼ê¤Ï¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿³°Ìî¼ê¤Ç¡¢2024Ç¯¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡£15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹­Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤â¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢ÂÇÀÊ¤ÎÁ°¤ÎÊý¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹©É×¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¾Ç¤ê¤â¤¢¤ë¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Öº£¤Þ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢°ã¤¦ÉôÊ¬¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤º¤é¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¡¢Åêµå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼éÈ÷¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬°ã¤¦¡£º¬µò¤¬¤¢¤ëÇÛµå¤È¤«¡¢¥·¥Õ¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÖ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²¿ÂÇÀÊ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×

ÃÏ¸µ¡¦²­Æì¤Ç¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤ËÎÏ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢2·³»þÂå¤è¤ê¤âÂç¤­¤Ê´¿À¼¤Ë¾¯¤·Â­¤¬¿Ì¤¨¤¿¤ÈÂ³¤±¤¿ÃÎÇ°Áª¼ê¡£¤³¤Î´Ä¶­¤ËÁá¤¯´·¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡¢¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥­¥ã¥ó¥×Ãæ·Ñ¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿½ïÊý¹Ì°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯2·³¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÈÃÎÇ°Áª¼ê¤ÎºÍÇ½¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¾Ç¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤ë¤Î¤âÂç»ö¡£¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£