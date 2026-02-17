¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÖÆüËÜ°ì¤Î´î¤Ó¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡×WBC¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤ò¼Âà
¡¡À¤³¦°ì¤è¤êÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡½¡½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬16Æü¡¢º£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤Ç16µå¤òÅê¤²¤¿¡£14Æü¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¡¢2Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ø¸þ¤±¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½ªÇ¯¤Ç·ÀÌó¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤Î´î¤Ó¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ì£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡WBC¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½Æþ¤ê¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Î³èÌö¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Ï48»î¹çÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨2¡¦25¤ÈÃæ·Ñ¤®¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï42»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨3¡¦35¤È¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¡ÖÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ëÂÇ¼Ô¤ËÉÝ¤µ¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ÓÏ½¤ò¤Ä¤±¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÎ½Å¤Ï125¥¥í¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¿´µ¡°ìÅ¾¤·¤Æ¥ª¥Õ¤Ë¸Ä¿Í¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ10¥¥í¸ºÎÌ¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯ÅêË¡¤Ê¤É¹©É×¤ò¤³¤é¤·¤¿¡£¡ÖºòÇ¯¤ÏÅðÎÝ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤±¤óÀ©¤â´Þ¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡£¿·Ä´¤·¤¿¥°¥é¥Ö¤Î¿§¤Ï¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¡Ö°ÂÄê¡¢¾ô²½¡¢¼«¸ÊÄ´À°¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ÆÍèÆü4Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡25¡¢26Æü¤ÎÂæÏÑ±óÀ¬¤Çº£µ¨½é¼ÂÀï¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤À¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Êº¸ÏÓ¤¬Ä´À°¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë