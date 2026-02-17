¡ÚÃÞ¸åÂë¡Û2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Î´äºê½ÔÅµ¡Ö1·³¤ÇÅê¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×ÁÄÉãÊì¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¢´äºê½ÔÅµÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤ÊÁÄÉãÊì¤Ë1·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯1·î¡¢2¿Í¤¬±Ä¤àÂçºå»Ô¤ÎÍýÍÆÅ¹¤È²È²°¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿Å¹¤ÎºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÈÂ²¤¬Æ°¤¯Ãæ¡¢´äºê¤ÏÌîµå¤Ç2¿Í¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£±¦¸ª¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç14Æü¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¹çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìîµå¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ï¹â¤¯4·î¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î23Æü¤ÎÃë¡¢´äºê¤ÏÊì¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó²ÈÇ³¤¨¤¿¤ï¡£º£¤ÏÁ´°÷¤Ç¤¦¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ë¡£½õ¤±¤Æ¤Í¡×¡£ÁÄÉãÊì¤¬½»¤àÂçºå»Ô°°¶è¤Î²È¤È·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¿ÍýÍÆÅ¹¡ÖSALON¡¦SAKURA¡×¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Î¤À¡£¸¶°ø¤Ï¤â¤é¤¤²Ð¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢Á´ÉôÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÍýÍÆÅ¹¤ÏÃÏ°è¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ç¡¢´äºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂèÆó¤Î²È¤Ç¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¼Â²È¤è¤êÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ã¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÀÎ¤«¤éÁÄÉã¤ËÈ±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìÍÎÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤ÆÅìµþ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÄÌ¤Ã¤¿¡£¡ÖÅìµþ¤Ï¤É¤¦¤ä¡¢Ìîµå¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤ä¡¢¤È¤«¡£²¿¤²¤Ê¤¤²ñÏÃ¤¬°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¡£»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢·Æ¤¤¤Î¾ì¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¡£¤ªÅ¹¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È²ÈÂ²Á´°÷¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë´äºê¤ÏÌîµå¤Ç2¿Í¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÖËÍ¤Î´èÄ¥¤ê¤ÇÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¡È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â´èÄ¥¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï5·î25Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¼¯»ùÅç¡¦Ê¿ÏÂ¥ê¡¼¥¹¡Ë¤Ç1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤³¤Î1»î¹ç¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¤Þ¤º¤Ï1Ç¯´ÖÀï¤¤È´¤¯ÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢¥ª¥Õ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Åê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤Ï1Ç¯´Ö¤Î»î¹ç¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò1Ç¯ÌÜ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅê¤²¤ëÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÎÏ¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤âÂÎ¤â¡×¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡ÁÄÉãÊì¤Ë¡Ö1·³¤ÇÅê¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë²ÈÂ²¤òÂç»ö¤Ë¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×¡£²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡½¡½¡£Ìîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ³Ð¸ç¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿´äºê¤Ï¡¢1·³¤Ç¤Î³èÌö¤ò¶¯¤¯¿´¤ËÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë
¡¡¡û¡ÄÍýÍÆÅ¹¤ÎºÆ³«¤Ë¸þ¤±¡¢²ÈÂ²¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡ÖÂ¼¾å¤È¤«¡¢¡ÊÌÚÂ¼¡ËÂçÀ®¤È¤«¡¢³¤Ìî¤µ¤ó¤â¡¢ÄÅ²Å»³¤â¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤¸¤ãºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î½Ð»ñ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞºÆ³«¤Î¤¿¤á¤ÎÌÜÉ¸¶â³Û¤Ï300Ëü±ß¡£Ãç´Ö¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¹¥¤¤ÊÁÄÉãÊì¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þ´äºê¡¡½ÔÅµ¡Ê¤¤¤ï¤µ¤¡¦¤·¤å¤ó¤¹¤±¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë3·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¤«¤é¹Å¼°Ìîµå¡£ÍúÀµ¼Ò¤Ç¤Ï2Ç¯²Æ¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡£½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿3Ç¯½Õ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¸òÎ®»î¹ç¤Ç¤ÏÀ±ÎÇ¡ÊÀÐÀî¡ËÀï¤Ç1¼ºÅÀ´°Åê¡£ÅìÍÎÂç¤«¤é24Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£25Ç¯5·î25Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç1·³½éÅÐÈÄ¡£1¥á¡¼¥È¥ë77¡¢85¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£