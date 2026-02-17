¡ÚÃë´ÖÎ¤¼Ó¡¡¤Ò¤ë¤Þ¤Î¥Þ¥ëÈë¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¡ÖµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Û¥Æ¥ë»þ´Ö¡×
¡¡ÃÞ¸å¤Ç´èÄ¥¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¤ÎÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥ëÈë¡×¤òÃµ¤ë¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£Âè33²ó¤Ï¡ÖµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Û¥Æ¥ë»þ´Ö¡×
¡¡¡þ°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¡á¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¡¡¡ÖÌë¡¢Áê¸¶¤µ¤ó¤È¡ÊÎëÌÚ¡Ë¹ëÂÀ¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6¡¢7³ä¤¬Ìîµå¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£ËèÆü¸á¸å9»þ¤´¤í¤«¤é30Ê¬´Ö¤Û¤É¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥¿¥¤¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ¹ë¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¾õÂÖ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Áê¸¶¤«¤é¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î·è¤Þ¤ê»ö¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ä¥Æ¥ì¥ÓÁ°¤ËÁê¸¶¡¢´ùÁ°¤Ë°ðÀî¡¢¥½¥Õ¥¡¤ËÎëÌÚ¹ë¤Î¡È¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡É¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¡þÄ¹¿å·¼¿¿Åê¼ê¡áChill Time
¡¡Ìë¤ËÉô²°¤ò°Å¤¯¤·¤Æ²»³Ú¤òÎ®¤¹¤Î¤¬Æü²Ý¡£ÆâÌî¡¢»³ºê¡¢Æ£¸¶¤È°ì½ï¤Î4¿ÍÉô²°¤Ç¡¢¸µµ¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¤Î¤ÏÆâÌî¤Ç¤¹¡£Mrs.GREEN¡¡APPLE¤ò¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤¬Â³¤¯¤¬¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤ÇChill¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È20ºÐ¤é¤·¤¤²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡äÀ®¿Í¼°¤Ç¤Î¥Ö¥ì¥¤¥º¥Ø¥¢¡ÊºÙ¤«¤¯Ê¬¤±¤¿ÌÓÂ«¤ò»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¤·¤Æºî¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¤ÎÌ¾»Ä¤¬´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£