¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ï17Æü¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¢19Æü¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¸½ÌòºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤È¤Ê¤ë¶ä¥á¥À¥ë°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÂÎÁà½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ2Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»ûËÜÌÀÆü¹á¤µ¤ó¡Ê30¡á»ê³Ø´ÛÂç½õ¶µ¡Ë¤¬¸½Ìò°úÂà¸å¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÂç²ñ¤Ç°áÁõ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤É¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ºäËÜ¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ª¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢²¹Àô¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¡Ê17Ç¯¤Î¡ËÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«»ä¤Ë´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¡£¼¡¤ÎÆü¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÎÁà¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºäËÜ¼þ¼¡ÀèÀ¸¤«¤é¡ÖºòÆü¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢±þ±ç¤·¤è¤¦¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½éÍ¥¾¡¤·¤¿18Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎSP¸å¤Ë´ÑµÒÀÊ¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤¨¤Æ¡¢Ãç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤³2¡¢3Ç¯¤Ç¤¹¡£´ØÂç¤ÎÂÎÁàÉô¤ÎÀèÀ¸¤È¥«¥ª¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¡¼¥Á¡ÊÃæÌî±à»Ò»á¡Ë¤ÎÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¸å¤Ë¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ²ñ¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ê¼¸Ë¤ËÍè¤ë¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡£ºò²Æ¤Ï²¿¤«¤¢¤ë¤´¤È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÂçºåËüÇî¤Î²Ö²Ð¤â°ì½ï¤Ë¸«¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¨¤¤»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¥ä¥Ã¥Û¡Á¡¢º£Æü¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡©¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊÁ¡£¥¹¥±¡¼¥ÈÃç´Ö¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥«¥ª¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÆ¬¤¬¤¤¤¤¡£ÃæÌî¥³¡¼¥Á¤È¤Ï4ºÐ¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤«¤é¤³¤½°Õ¸«¤¬¤¹¤ì°ã¤¦¾õ¶·¤âÂ¿Ê¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÆÍ¤Êü¤·¤¿¤ê·ù¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢´Ø·¸¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¥³¡¼¥Á¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸À¤¨¤ë´Ø·¸À¤Å¤¯¤ê¤¬À¨¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï³¨¤¬¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÅ¹¤Î¶õ¤ÉÓ¤ËÍî½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤¿»÷´é³¨¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆÃÄ§¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ª¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê±éµ»¤¬¸«¤¿¤¤¡£¥«¥ª¤Á¤ã¤ó¤âÂ¿Ê¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ª¤ï¤êÊý¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ª¤Á¤ã¤ó¤Ï¡È¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡þ»ûËÜ¡¡ÌÀÆü¹á¡Ê¤Æ¤é¤â¤È¡¦¤¢¤¹¤«¡Ë1995Ç¯¡ÊÊ¿7¡Ë11·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î30ºÐ¡£¾®1¤ÇÂÎÁà¤ò»Ï¤á¡¢12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÏÃÄÂÎÁí¹ç8°Ì¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç11°Ì¡£16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜ½÷»Ò¼ç¾¤È¤·¤ÆÃÄÂÎÁí¹ç4°Ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç8°Ì¡£22Ç¯¤Ë°úÂà¸å¤Ï»ê³Ø´ÛÂçÂÎÁà¶¥µ»Éô½÷»Ò´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£ºòÇ¯2·î¤ËºäËÜ¤ÎÃæ³ØÀ¸»þÂå¤Î°áÁõ¤ò¼Ú¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î°¦ÃÎ¸©Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡£
¡¡¡ÔºäËÜ¡¢SP³êÁö½ç¤Ï27ÈÖÌÜ¤Ë¡ÕºäËÜ¤Ï15Æü¡¢¶¥µ»²ñ¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥ê¥ó¥¯¤ÇÎý½¬¤·¤¿¡£¶Ê¤«¤±¤ÏSP¤òÄ´À°¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ú¥¢¤ÎÆüËÜÀª¤ò´ÑµÒÀÊ¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¡£ÇÈÍð¤Î¤¢¤Ã¤¿13Æü¤ÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ò¸«ÆÏ¤±¡ÖÃÄÂÎ¤Î»þ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¡Èº£²ó¤Î¸ÞÎØ¤ËËâÊª¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡£·ë¹½¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿25ºÐ¡£¤³¤ÎÆü¤ËSP¤Î³êÁö½ç¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ºäËÜ¤Ï27ÈÖ¡¢Ãæ°æ¤Ï18ÈÖ¡¢ÀéÍÕ¤ÏºÇ½ª³êÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£