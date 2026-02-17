■2026年世界卓球選手権ロンドン大会（団体戦）男女日本代表国内選考会（16〜17日、大阪・タケダハムはびきのコロセアム）

4月28日から5月10日まで開催される2026年世界卓球選手権ロンドン大会（団体戦）の代表1枠をかけた選考会の予選が16日に行われ、2022年世界選手権団体銀メダリストの長粼美柚（23、木下アビエル神奈川）が予選リーグを2連勝で勝ち抜き17日に行われる決勝トーナメント進出を決めた。

選考会には男子23人、女子22人が出場。初日は8グループに分け予選リーグを行い、1位となった選手が選考会2日目（17日）の決勝トーナメントに進出する。

長粼は予選リーグ・第1試合で郄橋青葉（15、木下アカデミー）と対戦。立ち上がりとなる第1ゲームを奪われるも、試合の中で修正し3―1で逆転勝ち。2試合目は三村優果（26、サンリツ）に第1ゲームで6連続ポイントと主導権を握り、終始安定したプレーで得点を重ね3ー0のストレート勝ちを収めた。

決勝トーナメントに向けて長粼は「自分のどんなプレーでも絶対に世界選手権の切符を掴めるように。そこが目標」と意気込んだ。

また今回の選考会の優勝者は、9月に開催される第20回アジア競技大会（愛知・名古屋）の代表にも内定する。32年ぶりの日本での開催について「アジア競技大会4年に1度、自分自身の現役選手の間で日本開催でほとんどもうないと思いますし、日本開催の時に現役でいられるのも一つの縁だと思うので一戦一戦頑張りたい」と力強く語った。

【決勝トーナメント（準々決勝）組み合わせ】

◆男子

谷垣佑真（愛知工業大）vs 岩井田駿斗（野田学園高）

田中佑汰（金沢ポート）vs 川上流星（星槎国際高横浜）

宇田幸矢（協和キリン）vs 徳田幹太（早稲田大）

茺田一輝（早稲田大）vs ⽊造勇⼈（関西卓球アカデミー）

◆女子

木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）vs 郄森愛央（四天王寺高）

竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）vs 赤江夏星（日本生命）

村松心菜（ミキハウスJSC）vs 面手凛（山陽学園高）

小塩悠菜（JOCエリートアカデミー / 星槎）vs 長粼美柚（木下アビエル神奈川）

