¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡Û¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¡¡¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¥ó¥°¥Þ¥ó¥Ü¤Î¥¯¥í¥¹¡¡Êì¡¦¥ê¥é¥³¥µ¡¼¥¸¥å¾ù¤ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë´üÂÔ
¡¡¡Ö¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡Ë
¡¡ÀèÆü¡¢¤È¤¢¤ë°û¤ß²ñ¤Ç¤Î¤³¤È¡£ÂÐÌÌ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤ÎÈà½÷¤µ¤ó¤È»ä¤¬Æ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤³¤ó¤Ê¶öÁ³¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡£µÞ¤¤ç¡©Íè½µ¤Ë¤âÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¥ÇÏ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢£²·î£²£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ËÅÄÃæ¾¡½ÕÄ´¶µ»Õ¤¬¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï½é¼ª¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡ÊÆ£·üµ³¼ê¤â¤Ç¤¹¡Ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀèÀ¸¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤È²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤ÆËÜÂê¤Ø¡£¥×¥í¥¥ª¥ó£Ó¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¤Ï¡¢ÅÄÃæ¾¡½Õµ³¼ê¤Î¼ê¹Ë¤Ç£±£³Ç¯¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼£Ó¤òÀ©¤·¤¿¥ê¥é¥³¥µ¡¼¥¸¥å¤Î»Ò¡£Æ±Ç¯¤Î½©²Ú¾Þ¤Ç¤â£³Ãå¤ËÁ±Àï¤·¤¿Êì¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë£´²ó¥À¡¼¥È¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£Éã¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥º¥¿¥¤¥à¡ßÊìÉã¥¥ó¥°¥Þ¥ó¥Ü¤È¤¤¤¦ÇÛ¹ç¤«¤é¤â¡¢ËÜÇÏ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤ÏÊì¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¶¯Ä´¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥Þ¥ó¥Ü£³¡ß£³¤ÎÇ»¸ü¥¯¥í¥¹¡£ËÜÇÏ¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¤â¤³¤Î¥¯¥í¥¹¤¬ÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥µ¥¤¥É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡ßÊìÉã¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥º¥¿¥¤¥à¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤ËÅÐÏ¿¤Î¤¢¤ë¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Û¡¼¥¯¤ÈÆ±ÇÛ¹ç¡£º£¸å¡¢¥À¡¼¥È¤Ç¤è¤êÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï£³·î£·Æü¡£½Ë¾¡²ñ¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£