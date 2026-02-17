ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¾ì³°ÃÆ4È¯¡¡´Ñ½°¤É¤è¤á¤¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¡£º£Ç¯¤Ï50ËÜÂÇ¤Ä¡×
¡¡¾×·âÅª¤Ê¤ª½Ð¤Þ¤·¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬²Æì¡¦Ì¾¸î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¤·¡¢½éÆü¤«¤é¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç4ËÜ¤Î¾ì³°ÃÆ¤ò´Þ¤à12ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¡£º£Ç¯¤Ï50ËÜÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤ë¤«¡¢¹â¤ß¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤òÀ¨¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£ºòµ¨¤Ï32ËÜÎÝÂÇ¡õ90ÂÇÅÀ¤Ç2´§²¦¡£80Ç¯¥½¥ì¥¤¥¿¤¬»Ä¤·¤¿µåÃÄºÇÂ¿45È¯¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÂçÂæ¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë°ìÈÖ¾è¤ê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÇ®¤¤ÊúÍÊ¡£ÂÔË¾¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡ÖºÇ¹â¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤Û¤ÜÌµÉ÷¤À¤Ã¤¿ÂÇ·âÎý½¬¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¡£·Ú¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤âµå¾ìÎ¢¤Îº½ÉÍ¶á¤¯¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ó¡¢´Ñ½°¤Î¤É¤è¤á¤¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¥ª¥Õ¤ËÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¿·¤¿¤Ë·ÀÌó¤·¡¢½ÓÉÒÀ¤ä½ÀÆðÀ¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÆþÇ°¤Ë½àÈ÷¡£¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¡¹¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÁ´¤¦¤¹¤ì¤Ð¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÍèÆü3Ç¯ÌÜ¡£¼çË¤¤È¤·¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Øµ¤Àª¤ò¾å¤²¤¿¡£¡¡¡Ê¾®Þ¼¡¡Æü¸þ»Ò¡Ë