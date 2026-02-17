ミラノ・コルティナオリンピック™ スキージャンプ 男子スーパーチーム（日本時間17日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

スキージャンプの男子スーパーチームが日本時間17日に行われ、二階堂蓮（24、日本ビール）と小林陵侑（29、TEAM ROY）で挑んだ日本は、6位となった。2回目を終えて日本は6位。3回目に臨み、1人目の二階堂は138.5mのビッグジャンプを見せ暫定2位に浮上、メダルの行方は2人目の小林に託された。しかし、2人目のジャンプは4番目のドイツが飛んだ後に、雪が強くなり中断。5番目にポーランドが飛んで再び競技は中断、ここで3回目の競技はキャンセルとなり、2回目の結果が正式結果となった。そのため、日本は6位となるという異例の結末となった。

インタビューに応じた二階堂は「いやぁ、これがオリンピックですね。そう思うしかないですよね」と言葉を絞り出した。3回目に起死回生の138.5mのビッグジャンプを見せたが、「1本目、2本目でなかなかいいジャンプができなかったので、3本目にやっと合わせることができたんですけども。こういう形になってしまったので、もう悔しさを通り越して、むしろ前向きになってます」と笑顔も見せた。

二階堂はオリンピック初出場でノーマルヒル銅メダル、ラージヒル銀メダル、混合団体銅メダルと3つのメダルを獲得した。「上出来ですよ。ここまでメダル取れましたし、今日は予想外の展開になってしまいましたけど、でも初めてのオリンピックで、3種目連続でメダルを取れたことは、良かったなって思います」と、初めてのオリンピックを総括。

「今回、僕としてはいい形でオリンピックを迎えられて成績も良かったので、あとは今後のワールドカップにまた向けて再調整して、いい結果でシーズンを終えて、もちろんまた4年後に気持ちを切り替えて、再スタートできれば」と、早くも4年後を見据えた。



＊写真は小林陵侑選手（左）と抱き合う二階堂蓮選手