ÇÐÍ¥¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¥å¥Ð¥ë¤µ¤ó»àµî¡¡±Ç²è¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡×
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û±Ç²è¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ÖÃÏ¹ö¤ÎÌÛ¼¨Ï¿¡×¤ÎÌ¾ÏÆÌò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿ÊÆÇÐÍ¥¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¥å¥Ð¥ë¤µ¤ó¤¬15Æü¡¢ÆîÉô¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¥ß¥É¥ë¥Ð¡¼¥°¤Î¼«Âð¤Ç»àµî¤·¤¿¡£95ºÐ¡£»à°ø¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬16ÆüÊó¤¸¤¿¡£
¡¡1931Ç¯¡¢À¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´À¸¤Þ¤ì¡£¡Ö¥¢¥é¥Ð¥ÞÊª¸ì¡×¡Ê62Ç¯¡Ë¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡×¡Ê72Ç¯¡Ë¤Ç¥³¥ë¥ì¥ª¡¼¥Í²È¤ÎÍÜ»Ò¤ÇÎäÀÅÄÀÃå¤ÊÊÛ¸î»Î¥È¥à¡¦¥Ø¥¤¥²¥ó¡¢¡ÖÃÏ¹ö¤ÎÌÛ¼¨Ï¿¡×¡Ê79Ç¯¡Ë¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¶¸µ¤¤òÊü¤Ä¥¥ë¥´¥¢Ãæº´¤ò±é¤¸¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£