¡¡¡Ö¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡Ë
¡¡£³·î£³ÆüÉÕ¤ÇÄêÇ¯¡¦°úÂà¤ò·Þ¤¨¤ë¹ñ»Þ±ÉÄ´¶µ»Õ¡Ê£·£°¡Ë¡áÈþ±º¡££Ê£Ò£Á¡¦£Ç£±¡¦£²£²¾¡¡£´õÂå¤ÎÌ¾ÌÆ¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤òÉ®Æ¬¤Ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾ÇÏ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿Ì¾Çì³Ú¤â¡¢º£²ó¤¬ºÇ¸å¤Î£Ç£±Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¡£Á÷¤ê¹þ¤à¤Î¤ÏºòÇ¯¤ÎÆîÉôÇÕ£²ÃåÇÏ¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¾¡¤Æ¤Ð£Ê£Ò£Á¥À¡¼¥È£Ç£±¤Ï½éÀ©ÇÆ¡£¿·¤¿¤Ê·®¾Ï¥²¥Ã¥È¤Ç¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡£¹£°Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¹ñ»Þ»Õ¡££Ê£Ò£Á¡¦£Ç£±¾¡Íø¤Ï£²£²²ó¡ÊÂ¾¤Ë³¤³°£Ç£±¡¦£±¾¡¡Ë¤ò¿ô¤¨¡¢¥¢¥Ñ¥Ñ¥Í¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤È¤¤¤¦£²Æ¬¤Î£³´§ÌÆÇÏ¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£¸½ÌòºÇÂ¿¤Î£Ê£Ò£ÁÄÌ»»£±£±£²£±¾¡¡Ê£±£¶Æü¸½ºß¡Ë¡£¤½¤Î»Ø´ø´±¤â£³·î£³ÆüÉÕ¤Ç¤ÎÄêÇ¯¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¾Çì³Ú¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤è¡£ÌÂ¤¦Êý¤Î¡ÈÌÂ¡ÉÇì³Ú¤ÇÍê¤à¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£°úÂà¤Þ¤Ç»Ä¤ê£±¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤¿¡È¹ñ»ÞÀá¡É¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¶¥ÇÏ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÅìµþÇÀ¹©Âç³ØÇÀ³ØÉô¤Ø¿Ê³Ø¤·¤ÆÇÏ½Ñ¤ËË×Æ¬¡£¤¤¤Á¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¿ÍÀ¸¤Ï¡¢£·£¸Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈþ±º¥È¥ì¥»¥ó¡¦»³ºê¾´µÁ±¹¼Ë¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Ä´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¾µ¡¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÂçÇÏ¼ç¡¦¶â»Ò¿¿¿Í»á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£³¤³°¤Î¥»¥ê¤Ç¡¢¶öÁ³¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤«¤éºÇ½é¤Î°ìÆ¬¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡Ê¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÂåÉ½¤Î¡ËµÈÅÄ¾¡¸Ê¤µ¤ó¤È¥È¥¤¥ì¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Í¡£¶â»Ò¤µ¤ó¤¬ÇÏ¤òÇã¤Ã¤¿¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤Î»þ¤ËÍÂ¤«¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¤¬³«¶È£¸Ç¯ÌÜ¤Î½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡¢¤½¤·¤ÆÍâÇ¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤Ç¤Î£Ç£±½éÀ©ÇÆ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢±¹¼Ë¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¶â»Ò¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ê½Ö´Ö¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£°Ê¹ß¤â¥Ô¥ó¥¯¥«¥á¥ª¡Ê£°£·Ç¯£Î£È£Ë¥Þ¥¤¥ë£Ã¡Ë¡¢£³´§ÌÆÇÏ¥¢¥Ñ¥Ñ¥Í¡¢¤½¤ÎÌ¼¥¢¥«¥¤¥È¥ê¥Î¥à¥¹¥á¡Ê£²£±Ç¯½©²Ú¾Þ¡Ë¤Ê¤É¡¢¶â»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÂç¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¿·ÇÏÀï¤Î½ü³°ÌäÂê¤ä¥È¥ì¥»¥ó¤ÎÅìÀ¾³Êº¹¤Ê¤É¡¢£Ê£Ò£Á¤Ø¤ÎÄó¸À¤âÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÇ®ÊÛ¤¹¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Á¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤À¤«¤é¡×¡£º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¶¥ÇÏ°¦¤Î¿¼¤µ¤À¡£
¡¡¸½Ìò¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë£Ê£Ò£Á¡¦£Ç£±¡á¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Ë¤Ï¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç»²Àï¡£¡ÖÇÏ¤Ï½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¡£Á°Áö¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¡Ê£±£±Ãå¡Ë¤Ï³Ý¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤â£±¡¢£²³Ñ¤Ç¥¬¥Ä¥ó¤È¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°·¤¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢°ìÅÙ¤â¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£ÇÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é°ìµ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Öº£²ó¤Ï¡Ê¸Íºê¡Ë·½ÂÀ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¥Ý¥ó¤È½Ð¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤ò¤Ë¤é¤à¡£
¡¡³«¶È°ÊÍè½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Ç»Ë¾å£±£°¿ÍÌÜ¡¢´ØÅì¤Ç¤ÏÆ£ÂôÏÂÍº¸µÄ´¶µ»Õ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡Ö¸½Â¸¤¹¤ëÊ¿ÃÏ£Ê£Ò£Á¡¦Á´£Ç£±½ÐÁö¡×¤¬¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö½Ð¤¹¤À¤±¤¸¤ã°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁÀ¤¦¤Î¤Ï¾¡Íø¤À¡£
¡¡ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤ÏÍÌ¾¤Ê³Ê¸À¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿¡Ö¿Í´ÖËü»öºÉ²§¤¬¶¥ÇÏ¡×¡£¼«Á³ÂÎ¤Î¹ñ»ÞÎ®¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦Åáº¬Á±Ïº¡Ë