¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬·ü°Æ¤ÎàÇúÃÆ½èÍýáÀ®¸ù¤Ç¡Ö£µ£°È¯¡×¸½¼ÂÌ£¡¡¹çÎ®½éÆü¤«¤é¾ì³°ÃÆ£´È¯
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Ë²Æì¡¦Ì¾¸î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¡££²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÌö¿Ê¤ØÁá¤¯¤â¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇº¤ß¤Î¼ï¤À¤Ã¤¿¡ÖºÇÂç¤Î·ü°Æ»ö¹à¡×¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢Íê¤ì¤ëºÇ¶¯½õ¤Ã¿Í¤ÏÇ³¤¨¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£³£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£°ÂÇÅÀ¤Î¥ê¡¼¥°£²´§¤òÃ£À®¡£Á´ÂÎÎý½¬Á°¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¡¢¥¬¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¡£¥ï¥¿¥·¥â¥¬¥ó¥Ð¥ê¥Þ¥¹¡×¤ÈÂçÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¡¢¥Ê¥¤¥ó¤äµåÃÄ¿¦°÷¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï¡¢£µ£¶¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¾ì³°ÃÆ£´È¯¤ò´Þ¤à£±£²ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤È¡¢¼þ°Ï¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£¡Ö¥É¥ß¥Ë¥«¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤¦¤È¡Öº£Ç¯¤Ï¡ÊËÜÎÝÂÇ¤ò¡Ë£µ£°ËÜÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ê¼«¼ç¥È¥ì¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¹â¤ß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¡£Î¾¤«¤«¤È¤ËÇúÃÆ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¸Å½ý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÎãÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤ÏÄ´À°¤òÍÞ¤¨¤á¤Ë¤·¡¢¸Ä¿ÍÌÜÉ¸¤â¹µ¤¨µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£µ¨¤ÏàÀä¸ýÄ´á¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ºò¥ª¥Õ¤«¤é¿·¤¿¤Ë¸Ä¿Í¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¥ê¥í¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆµåÃÄ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ëàÇúÃÆ½èÍýá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥Õ¤«¤é¥ê¥í¤µ¤ó¤È¼Á¤Î¹â¤¤Îý½¬¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤«¤«¤ÈÄË¤Î¤³¤È¤òÈà¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤²¤Çº£¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¿·¤¿¤Ë¡Ê¤«¤«¤ÈÄË·Ú¸º¤Î¡Ë¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡Ê¡áÃæÉß¤¡Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î³èÌö¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤«¤«¤ÈÄË¤òÈ¯¾É¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡£¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤âºòµ¨¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤éµ¯ÍÑË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬²ò¾Ã¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´¶¯¤¤ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ê¥í¤µ¤ó¤Ï£³·î¤ËÍèÆüÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÂÎ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÍèÆü£³Ç¯ÌÜ¤ÎÄ¶Í¥ÎÉ½õ¤Ã¿Í¤Ï¿·¤¿¤ÊÁêËÀ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£µ£°È¯¡×¤È¥ê¡¼¥°£Ö¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£¥Á¡¼¥àÉÔÄÀ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÃË¤«¤é¡¢º£µ¨¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£