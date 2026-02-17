¥³¥Ã¥È¥ó¤¤ç¤ó¡¢¿·º§¤ÎºÊ¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦Á°¤Ë·ëº§Ä¾Á°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡ÄºòÇ¯7·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈºÊ¤È¤ÎÆë¤ì½é¤áÌÀ¤«¤¹
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¤¤ç¤ó¤¬¡¢18Æü¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡Ù(Ëè½µ¿åÍË23:10¡Á24:17)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡Ù¡¡(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÍ¾ÃÌ¡×¤ò³Ú¤·¤àÆ±ÈÖÁÈ¡£18Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦¥±¥Ä¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡¦¤¤ç¤ó¡¢Âì²»¡¦½©ÄêÎËÂÀÏº¤é¿·º§¥Û¥ä¥Û¥ä¤Î·Ý¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯7·î¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Þ¤Ä¤¤ê¤Ê¤È·ëº§¤·¤¿¤¤ç¤ó¤¬¡¢Æë¤ì½é¤á¤ò¹ðÇò¡£ºÊ¤Î¤Þ¤Ä¤¤È¤Ï¡¢°ÊÁ°»Å»ö¤Ç1ÅÙ¤À¤±¶¦±é¤·¡¢SNS¤ÇÁê¸ß¥Õ¥©¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°ìºòÇ¯¡¢¤Þ¤Ä¤¤«¤é¡ÖÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¾·ÂÔ¡£¤½¤Î¸å¡¢¸ß¤¤¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Ä¤¤Ë¤Ï¤¤ç¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦Á°¤Ë·ëº§Ä¾Á°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤À¤¤ç¤ó¤¬¡¢¤Þ¤Ä¤¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¼Í»ß¤á¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥²¥¹¥È¤Î¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¡ÈÍ¾ÃÌ¥È¡¼¥¯¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£2021Ç¯1·î¤è¤êÈ¾Ç¯´Ö²ÐÍË¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2022Ç¯11·î¤«¤éABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÏÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Èin¥Ê¥¤¥È¡×¤ØÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡£
