¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡ÛÆó³¬Æ²Ï¡¡õ¾®ÎÓÎÍÐÒà¸¸¤Î¶äá¤ÇÂçÇÈÌæ¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬ÍÍø¤Ë¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ê¡ª¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ·è¾¡¡Ê£±£¶Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡¢¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬à¸¸¤Î¶ä¥á¥À¥ëá¤Ç£¶°Ì¤È¤Ê¤êÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Èº®¹çÃÄÂÎÆ¼¡¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬¡¢£³²óÌÜ¤Î£±¿ÍÌÜ¤Ç£±£³£¸¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç£¶°Ì¤«¤é£²°Ì¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀã¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢£³²óÌÜ¤Î£²¿ÍÌÜ¤¬ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÈô¤ó¤À¤È¤³¤í¤ÇÃæÃÇ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¥µ»½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¤ÏÈô¤Ù¤º¡£¤·¤«¤âÀ®ÀÓ¤Ï£²¿Í¤È¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤ò´°Î»¤·¤¿£²²óÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æó³¬Æ²¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¸¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·èÄê¸å¤ËÀã¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢²òÀâ¼Ô¤â¡ÖÀã¤¬¤ä¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤ä¤ì¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶¥µ»¤¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï±¿±ÄÂ¦¤ÎÈ½ÃÇ¤ò½ä¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÆó³¬Æ²¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×Ìµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¿Í¸ý¸º¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ë¤·¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¶¥µ»¿Í¸ý¸º¤ë¤è¤¦¤Ê±¿±Ä¤·¤Æ¤ë¤Î¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÉÔ¸øÊ¿¤µ¤¬Ïª¹ü¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÄÆó³¬Æ²Ï¡¸¸¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¡Ä¡×¡Ö·ë¶É¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬ÍÍø¤Ë¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ê¡ª¡×¡Ö£Æ£É£Ó¤Ï¾¡¤¿¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¥á¥À¥ë¤â¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÈµÄÏÀ¤¬É´½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Îà¸¸¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×á¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤½¤¦¤À¡£