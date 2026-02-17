Ç¤¬¡ØÀåÂÇ¤Á¡Ù¤ËÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹ÍýÍ³3¤Ä¡¡¼Â¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©Ãí°ÕÅÀ¤â²òÀâ
Ç¤¬¡ÖÀåÂÇ¤Á¡×¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÍýÍ³
1.³ÍÊª¤ÎÌÄ¤À¼¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë
ÀåÂÇ¤Á¤Î¡Ö¥Á¥Ã¡×¤È¤¤¤¦¹â¤¤²»¤¬¡¢¥Í¥º¥ß¤Ê¤É¤Î¾®Æ°Êª¤¬ÌÄ¤¯À¼¤ä¡¢Áð¤à¤é¤ÇÆ°¤¯²»¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ç¤Ï¤â¤È¤â¤È¼í¤ê¤ò¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Æ°Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹â¤¤²»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö³ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤«¤â¡ª¡×¤ÈËÜÇ½Åª¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¿¬¤ò¿¶¤Ã¤ÆÈô¤Ó¤«¤«¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë²»¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2.¡Ö¿Æ°¦¤Î¾Ú¡×¤Î²»¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë
Ç¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¡¢Âç¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¤ó¤ë¤ë¤Ã¡×¡Ö¤×¤ë¤ë¤Ã¡×¤È¹¢¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥È¥ê¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²»¤Ç¤¹¡£ ¤ªÊì¤µ¤óÇ¤¬»ÒÇ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤ä¡¢¿²¤Æ¤¤¤ëÇ¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¢¤Ë¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯ÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤â¤³¤Î²»¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£ÀåÂÇ¤Á¤ÎÃ»¤¤²»¤¬¡¢¤³¤Î°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥È¥ê¥ë²»¤Î½Ð¤À¤·¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
3.Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤²»¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀåÂÇ¤Á¤Î²»¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç¤Ï¡ÖÊ¹¤´·¤ì¤Ê¤¤²»¤À¡×¤È´¶¤¸¤ÆÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊÀåÂÇ¤Á¤ò¤·¤Ê¤¤»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤Õ¤È¤·¤¿Çï»Ò¤Ë²»¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«¤Ê²»¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¡Öº£¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê²»¤Ï²¿¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀåÂÇ¤Á¡×¤Î²»¤òÇ¤Ë»È¤¦ºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ
ÉÝ¤¬¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
Ç¤ÎÀ³Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀåÂÇ¤Á¤Î±Ô¤¤²»¤ò¡ÖÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ä¡¢Å¨¤¬°Ò³Å¤¹¤ë²»¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÝ¤¬¤ê¤Ê»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¼ª¤ò¸å¤í¤ËÉú¤»¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤òÄã¤¯¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ç¤ËÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÀåÂÇ¤Á¤ò¤¹¤ë¤È¡¢²»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿¶õµ¤¤âÇ¤ËÅÁ¤ï¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨Ç¤¬¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀåÂÇ¤Á¤Î²»¤Ç¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤ò²õ¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ù¤Ê²»¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÎäÀÅ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤¬ÀåÂÇ¤Á¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²»¤Î¤ï¤º¤«¤Ê°ã¤¤¤òÊ¹¤Ê¬¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸¤µ¤È´¶¼õÀ¤ÎË¤«¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀåÂÇ¤Á¤Î²»¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤ÏÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤à¤ä¤ß¤Ë²»¤ò½Ð¤·¤ÆÇ¤òÏÇ¤ï¤»¤¿¤ê¤»¤º¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢Ç¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§²ÃÆ£·Ë»Ò)