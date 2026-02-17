¿À¸Í¶õ¹Á³«¹Á20¼þÇ¯¡¡´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÎÂè1Êâ
¡¡¿À¸Í¶õ¹Á¤Ï¡¢16Æü¡¢³«¹Á20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü³«¤«¤ì¤¿µÇ°¼°Åµ¤Ç¡¢´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¿À¸Í¤Î»³Ã«²ÂÇ·¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£20Ç¯¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¦¤ÈÀ®¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õ¹Á¤Ï20Ç¯¤«¤é¤¬ËÜÍè¤ÎÀ®Ä¹¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë´ü´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å10Ç¯¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼çÂÎÅª¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ØÀ¾3¶õ¹Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¿À¸Í¶õ¹Á¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È°§»¢¡£
¡¡¿À¸Í»Ô¤Îµ×¸µ´îÂ¤»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¿À¸Í¤Î¿·¤¿¤Ê¹ñºÝÅÔ»Ô¤Î²ÄÇ½À¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿À¸Í¶õ¹Á¤¬³¤³°¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÊ¸²½¤Î¸òÎ®¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢³Æ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤â»²²Ã¤·¡¢¤¯¤¹¶Ì¤ò³ä¤Ã¤Æ¡¢¿À¸Í¶õ¹Á³«¹Á20Ç¯¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬¡¢Åë¾è¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¶õ¹Á¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤½¤é¤ä¤ó¡×¤ä¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤¬²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¡¢½ÐÈ¯ÊØ¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¶õ¹Á¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë³«¹Á¤·¡¢¸½ºß¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¹ñÆâ¤Î11ÅÔ»Ô¤ò·ë¤Ö¤Û¤«¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¹ñºÝ¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤â½¢¹Ò¤·¡¢¸½ºß¡¢3ÅÔ»Ô¤Ø¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿2030Ç¯¤Ë¤Ï¹ñºÝÄê´üÊØ¤Î½¢¹Ò¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
