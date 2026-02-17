OpenAI¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡Ö°ÂÁ´¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Þ¤Çºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤Î»ØÅ¦
¥Á¥ã¥Ã¥ÈAI¤ÎChatGPT¤äÆ°²èÀ¸À®AI¤ÎSora¤ò³«È¯¤¹¤ëOpenAI¤Ï¡¢Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤¬»±²¼¤Î±ÄÍø´ë¶È¤ò´ÉÍý¡¦ÊÝÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯Ãæ¤Î¿·µ¬³ô¼°¸ø³«(IPO)¤òÁÀ¤¦¤Ê¤É±ÄÍø´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼Á¤ò½ù¡¹¤Ë¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢OpenAI¤¬¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÆâ¹ñºÐÆþÄ£(IRS)¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÎÊ¸¸À¤«¤é¡¢2024Ç¯ÈÇ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¡Ösafely(°ÂÁ´¤Ë)¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OpenAI¤Ï2015Ç¯¤ËÈó±ÄÍø¤ÎAI¸¦µæµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Åö½é¤ÏAI¤Î°ÍÑ¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¸¦µæ·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬AI¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·2019Ç¯¤Ë¤Ï»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ±ÄÍø´ë¶È¤Î¡ÖOpenAI Grobal LCC¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Èó±ÄÍøÁÈ¿¥¤¬±ÄÍøÉôÌç¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤ËÅ¾´¹¡£¤³¤ÎºÝ¡¢Microsoft¤Ï10²¯¥É¥ë(Åö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó1080²¯±ß)¤òÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âOpenAI¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
OpenAI¤Ï2024Ç¯¡¢³ô¼ç¤ÎÍø±×ÄÉµá¤òÂè°ì¤ËÃÖ¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¤Î²¼¤Ë±ÄÍøÉôÌç¤Î»Ò²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤ò²þ¤á¤Æ¡¢±ÄÍø´ë¶È¼çÆ³¤ÎÂÎÀ©¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ÎÊý¿Ë¤ÏÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤òÍá¤Ó¤ÆÃÇÇ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤ÏÁÈ¿¥ºÆÊÔ¤¬¼Â¸½¤·¡¢Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Î²¼¤Ë¸ø±×Ë¡¿Í(PBC)¤Ç¤¢¤ëOpenAI Group PBC¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
OpenAIが組織再編、Microsoftとは引き続き提携するもののOpenAIが展開予定のハードウェアは対象から除外
OpenAI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÈó±ÄÍøË¡¿Í¤ÏÌÈÀÇ»ñ³Ê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢IRS¤ËÈó±ÄÍøË¡¿Í¤Î»ÈÌ¿¤ä³èÆ°¡¢ºâÌ³¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤òµºÜ¤·¤¿½ñÎà(Ç¼ÀÇ¿½¹ð½ñ)¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÈ½ÃÇ´ð½à¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤òµ¤¹¹àÌÜ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ÌÈÀÇ»ñ³Ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¡¢Ë¡Åª¹´Â«ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ó¤ÊOpenAI¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤¬¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥½¥ó»á¤ÏOpenAI¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤òGithub Gist¤Ç¸ø³«¤·¡¢Ç¯¤´¤È¤ÎÊÑ²½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2016Ç¯¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖOpenAI¤ÎÌÜÉ¸¤ÏºâÌ³Åª¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÉ¬Í×À¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÍ±×¤ÊÊýË¡¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÃÎÇ½¤ò¿ÊÊâ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£AIµ»½Ñ¤¬21À¤µª¤ò·Áºî¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢À¤³¦¤¬°ÂÁ´¤ÊAIµ»½Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢AI¤Î²¸·Ã¤¬²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¹¤¯¶ÑÅù¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤è¤êÂç¤¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆAI¤ò¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç·×²è¤ÈÇ½ÎÏ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·2018Ç¯¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤è¤êÂç¤¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆAI¤ò¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç·×²è¤ÈÇ½ÎÏ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÍ±×¤ÊÊýË¡¤Ç¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤«¤é¡ÖÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¾Ê¤«¤ì¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÈÆÍÑ(¤Ï¤ó¤è¤¦)¿Í¹©ÃÎÇ½(general-purpose artificial intelligence)¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤¬½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¡£
2024Ç¯¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ¸¸À¤¬¤Û¤È¤ó¤Éºï½ü¤µ¤ì¡¢¡ÖOpenAI¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢AGI¤¬¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¤Ê¸¾Ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¡ÖºâÌ³Åª¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÉ¬Í×À¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ä¡¢¡Ö°ÂÁ´¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ï·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¿¥Õ¥ÄÂç³Ø¤Ç·Ð±Ä³Ø¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥ë¥Ì¡¼¥ë¡¦¥¨¥Ö¥é¥Ò¥à»á¤Ï¡¢OpenAI¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¤è¤ê¤âÍø±×¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£OpenAI¤Î¼èÄùÌò²ñ¤¬°ÂÁ´À³ÎÊÝ¤Î»ÈÌ¿¤òÊü´þ¤·¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ä¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£¤Î»ÊË¡Ä¹´±¤¬OpenAI¤ÎºÆÊÔ¤òµö¤·¤¿·ë²Ì¡¢¹ñÌ±¤¬½Å²Ù¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£