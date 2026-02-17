¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡¡·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ÎWBC»²²Ã¤Ë¡È¾¯¤·ÌÂ¤¤¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê(31)¥á¤¬16Æü(ÆüËÜ»þ´Ö17Æü)¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÎëÌÚ¤Ï±¦Íã¤Ç¥´¥í¤òÊáµå¡¢Ãæ·ø¤ÇÈôµå½èÍý¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É·Ú²÷¤ÊÆ°¤¡£¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤Ç¤Ï24¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç£·ËÜ¤Îºô±Û¤¨¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï23¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç£·ËÜ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë47¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç14ËÜ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤â¤³¤Ê¤·¡¢º£±Ê¤«¤é¤âÆÃÂçËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÄ´À°¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÎëÌÚ¤È°ìÌä°ìÅú¡Û
¡¡¡½¡½ 5Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¤Î¿´¶¤Ï¡©
¡¡²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡£¥±¥¬¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¡£¤¤¤¤»þ´Ö¤Ï²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½WBC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Á°²ó¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¡£ÂÎÄ´ÌÌ¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½5Ç¯·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¡©
¤¢¤Þ¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤êÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¥±¥¬¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¡½¡½·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Ç¤ÎWBC¡£½Ð¾ì¤Ø¤ÎÌÂ¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
¡¡¾¯¤·¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢½Ð¤Ê¤¤¤Ç¸å²ù¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïµ®½Å¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¡Ö½Ð¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÊÈ¯É½¤ò¡Ë¾¯¤·ÃÙ¤é¤»¤¿¡£
¡¡¡½¡½»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ï¡©
¡¡¤¢¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢»ø¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤µ¤Ï¤¹¤´¤¯·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¤ªº×¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¤É¤ì¤À¤±Àª¤¤¤Ë¼«Ê¬¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£ÂÇÀÊ¿ô¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¤ä¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£
¡¡¡½¡½¡ÖÀ¿Ìé²ñ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡ÊÂçÃ«¡ËæÆÊ¿¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¡£Èà¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£ËÍ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£