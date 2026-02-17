¥Õ¥¸±ÝÊÂ¥¢¥Ê¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¡¡½Ð±é¼Ô¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¡ª¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î±ÝÊÂÂçÆóÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê40¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¯¥¤¥º¡ª¥¤¥±¥á¥ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¡Ê¸å11¡§15¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¯¥¤¥º¤ÎÄÁ²òÅú¤Ë¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¡¢½Ð±é¼Ô¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏMC¤Ë»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤¬¡ÈÆ¬¡É¤ò»È¤Ã¤Æ³Ê¹¥¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÌ¥¤»¤ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡£¥Á¡¼¥àRED¤Ë¡¢¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë¡¢µÈß·´×Ìé¡ÊTravis Japan¡Ë¡¢º½ÅÄ¾¹¨¡ÊBALLISTIK BOYZ¡Ë¡¢¼íÌî±Ñ¹§¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ë¡¢Â¼¾å·ò»Ö¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¡Ë¤¬½Ð±é¡£¥Á¡¼¥àBLUE¤Ë²Ï¹ç°ê¿Í¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡ÊKEY TO LIT¡Ë¡¢±ºÀîæÆÊ¿¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¢°æ¾åÍµ²ð¡ÊNON STYLE¡Ë¡¢·ªÃ«¡Ê¥«¥«¥í¥Ë¡Ë¡¢Den¡Ê¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢ÌäÂê¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¾¾ÁÒ¤Î´ë²è¤Ç¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¾¾ÁÒ¤Ï¡ÖÆ¬Ç¾¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤â¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤Î¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö´ßÅÄ¡ÄÆÁÇÏ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè1Ìä¤Ï¥Á¡¼¥àRED¤ÎÄ©Àï¤Ç¡¢¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤ÏÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¥Þ¥ë¤«¥Ð¥Ä¤ÇÅú¤¨¤ëÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¤³¤ÎÆñ°×ÅÙ¡×¡Ö¤â¤¦¾¾ÁÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃ¯¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¡È¥¬¥ä¡É¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¤¤¤¶²óÅú¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¾¾ÁÒ¤À¤±¡Ö¡ß¡×¤òÁª¤ó¤À¡£RED¥Á¡¼¥à¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¥ä¥¸¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Ê¤«¡¢Ã¯¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Öºî²È¤ÎÊý¡Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾®Àâ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö3¤Ä¤ÎÁÐÍÕ¡×¤È²óÅú¡£½Ð±é¼Ô¤«¤éÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç»³Î¤¤¬¡Ö¤µ¤¢¡¢Àµ²ò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¿¶¤ë¤¬¡¢±ÝÊÂ¥¢¥Ê¤ÏÌµ¸À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬°ì½ÖÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤¨¤¨¡ª¡©Å·¤ÎÀ¼¤¬¡©¡×¡Ö±ÝÊÂ¤µ¤ó¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢±ÝÊÂ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡Ä¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¼Õ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àµ²ò¤¬¡Ö¥Þ¥ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¾¾ÁÒ¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢ºî²È¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾ù¤é¤Ê¤¤¡£¤Õ¤¿¤¿¤ÓÂåÉ½ºî¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö3¤Ä¤Î¡È¼ãÍÕ¡É¡×¤È²óÅú¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö°ã¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö2ºîÌÜ¤Í¡×¤ÈºÆ¤Ó¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏTVer¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£
