¡È´ÆÆÄ¡É»³²¼ÃÒµ×¡¢º£½©ÊüÁ÷¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¥ì¥Ï¥³¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¡¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤é³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥È¤Ë¡ÈÀ¼¤¬¤±¡É
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï10·î´üÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤Ç¹ÃÈå¿¿¿Í´ÆÆÄÌò¤ò±é¤¸¤ë»³²¼ÃÒµ×¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¿ôÆüÁá¤¯»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥È¤È¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ªËÜ¿Í¤âÂçËþÂ¤ÎÂçÀôÍÎ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢ÃÓ°æ¸Í½á»á¤¬¼¹É®¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¡£ÆüËÜ¤ÎÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤ò¹ñÌ±Åªºî²È¡¦ÃÓ°æ¸Í»á¤¬½½Í¾Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤È¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤Æ¼¹É®¤·¤¿¡£Êª¸ì¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ä©Àï¤È¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤òÃ´¤¦¡ÖÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÉñÂæÎ¢¤Î2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¡ÖÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡×¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÆÁ½ÅÎ¼Ìò¤ËÂçÀô¡¢¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¿·´ÆÆÄ¡¦¹ÃÈåÌò¤Ë»³²¼¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤«¤±¤ë³ØÀ¸Ìò¤Ë¤Ï¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿18¿Í¤ÎÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³²¼¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¿ôÆüÁá¤¯»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢ÀÄÍÕÈ»ÅÍÌò¤Î¾®ÎÓ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ÌðÌî·×¿ÞÌò¤Î±üÃÒºÈ¡¢´Ò»³Å·ÇÏÌò¤Î¿ûÀ¸¿·¼ù¤È¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»£±Æ¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ëÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼ÒÆâ¤Î¤è¤ß¤¦¤ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ñ¾ì¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éÈ¢º¬±ØÅÁËÜÈÖÄ¾Á°¤Î¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÃÈå´ÆÆÄ¤¬³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¡£³ÆÂç³Ø¤ÎÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾Á°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢¹ÃÈå´ÆÆÄ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁª¼ê¤Ë¤«¤±¤¿¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ªËÜ¿Í¤âÂçËþÂ¤ÎÂçÀôÍÎ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢ÃÓ°æ¸Í½á»á¤¬¼¹É®¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¡£ÆüËÜ¤ÎÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤ò¹ñÌ±Åªºî²È¡¦ÃÓ°æ¸Í»á¤¬½½Í¾Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤È¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤Æ¼¹É®¤·¤¿¡£Êª¸ì¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ä©Àï¤È¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤òÃ´¤¦¡ÖÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÉñÂæÎ¢¤Î2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³²¼¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¿ôÆüÁá¤¯»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢ÀÄÍÕÈ»ÅÍÌò¤Î¾®ÎÓ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ÌðÌî·×¿ÞÌò¤Î±üÃÒºÈ¡¢´Ò»³Å·ÇÏÌò¤Î¿ûÀ¸¿·¼ù¤È¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»£±Æ¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ëÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼ÒÆâ¤Î¤è¤ß¤¦¤ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ñ¾ì¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éÈ¢º¬±ØÅÁËÜÈÖÄ¾Á°¤Î¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÃÈå´ÆÆÄ¤¬³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¡£³ÆÂç³Ø¤ÎÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾Á°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢¹ÃÈå´ÆÆÄ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁª¼ê¤Ë¤«¤±¤¿¤Î¤«¡£