¥¸¥§¥·¡¼¡¢SixTONES¥é¥¤¥ÖMCÄ¹¤¹¤®¤Æ¡Ä»×¤ï¤Ì¥¯¥ì¡¼¥à¡©¡¡¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù¤Ë°ìÎ®¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÂç½¸·ë¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¡Û
¡¡17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ìÎ®¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÂç½¸·ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Ûº£²ó¤Î¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù¤Ë¤Ï¡Ä°ìÎ®¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Âç½¸·ë
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤È50Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ëÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢Å·Æ¸¤Ï19ºÐ¤Îº¢¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤È¶¦±é¤·¤¿ºÝ¡¢µ¢¤ê¤¬ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë¼«Âð¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²û¤«¤·¤¤»×¤¤½ÐÏÃ¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¤µ¤ó¤Þ¤Î¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤ÏÊ¢Î©¤Ä¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¤µ¤ó¤Þ¤â¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÈóÎé¤òÏÍ¤Ó¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤Ä¤¤½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¿¦¶ÈÉÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡ÖÆ§ÀÚ¤Ë¥Ï¥â¤ë¡×¡ÊÅ·Æ¸¡Ë¡¢¡ÖÊ¹¤³¤¨¤¿²»¤òÁ´Éô¥Þ¥Í¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÊÂç¸¶Ý¯»Ò¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î²»À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¡×¡ÊSixTONES¡¦¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬Â³¡¹¡£EXILE TAKAHIRO¤Ï¡¢¼Ö¤Î¥¦¥£¥ó¥«¡¼²»¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ë¶öÁ³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¹ß¤ê¤½¤Ó¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡TAKAHIRO¤¬Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ä¤¤»Ò¤É¤â¤Î²Î¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£ºÊ¤«¤é¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È»Ò¤É¤â¤ËÆ±¾ð¡£¥Æ¥Î¡¼¥ë²Î¼ê¤Ç6ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëß·ºê°ìÎ»¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤â¶¦´¶¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î²»´¶¤ÏÍÄ¤¤¤È¤¤Î¤Û¤¦¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢¡Ö²¶¡¢²Î²¼¼ê¤ä¤«¤é¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤«¤é¡Ø²Î¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤è¤«¤Ã¤¿¡¢²Î¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£
¡¡¿·ºÊÀ»»Ò¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤Î²Î¤ÏÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É×¤Î²Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¹ðÇò¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡ÖÂçÃÝÇÉ!?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£¿·ºÊ¤Ï¡¢É×¤¬²Î¤¦ÈøºêË¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤º¡¢¡Ö¡Øµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇï¼ê¤È¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ê¥ò¡Ê¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡Ë¤â¡¢¿¹¿Ê°ì¤È¿¹¾»»Ò¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëONE OK ROCK¡¦Taka¤Ë¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤½¤ÎTaka¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤¬Â³¡¹Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö°ìÎ®¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤é¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê°ìÎ®¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤¬ÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£¡ÖÂ©¤¬½Ð¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤µ¤ó¤Þ¤À¤¬¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È·àÅªÊÑ²½¤¬¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¡Ö»Å»öÃæ¤Ë¤ä¤é¤«¤·¤¿Âç¼ºÇÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢Å·Æ¸¤¬¡¢¿·¶ÊÈäÏª¤ÎÉñÂæ¤Ç²Î»ì¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤¢¤ëÊýË¡¤Ç¤´¤Þ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬ÂçÇú¾Ð¡£¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡¢SixTONES¤Î¥é¥¤¥ÖMC¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ê¿¾¾°¦Íý¤¬Äë²¦ÀÚ³«¤Ç»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢°å¼Ô¤«¤é¡ÖÌµÍý¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤È¤¤¤¦¶ÃØ³¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ä¡¢Æ£ËÒµþ²ð¡ÊINI¡Ë¤¬³Ú²°¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê´ñÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤Ê¤É¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô
»Ê²ñ
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ
¥²¥¹¥È¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
Áó°ææÆÂÀ¡¢ÀÐ´Ý´´Æó¡¢EXILE TAKAHIRO¡¢Âç¸¶Ý¯»Ò¡¢ß·ºê°ìÎ»¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡Ë¡¢ÎëÌÚ°¦Èþ¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢¥Ê¥ò¡Ê¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡Ë¡¢¿·ºÊÀ»»Ò¡¢Ê¿¾¾°¦Íý¡¢Æ£ËÒµþ²ð¡ÊINI¡Ë¡¢²£»³¤À¤¤¤¹¤±
