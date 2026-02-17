BUMP OF CHICKEN ·ëÀ®30¼þÇ¯¡¡RADWIMPS¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¡¢SEKAI NO OWARI¡ÄDNA¤ò·Ñ¤°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
¡¡2026Ç¯2·î11Æü¡¢BUMP OF CHICKEN¤¬¥Ð¥ó¥É·ëÀ®30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¤«¤é¤ÎÍÄÆëÀ÷4¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¤è¤êBUMP OF CHICKEN¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢RADWIMPS¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡ÊVo/Gt/Piano¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¡¢RADWIMPS¤¬¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢BUMP OF CHICKEN¤È¤Î¥Äー¥Þ¥ó¸ø±é¤¬¼Â¸½¡£¤«¤Ä¤ÆÌîÅÄ¤Ï¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇBUMP OF CHICKEN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Î¹â¹»»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤È¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¤½¤³¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÂçÂçÂç¹¥¤¤ÊÂçÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡£¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤ÇRADWIMPS¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥¨¡×¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢Î¾¥Ð¥ó¥É¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¡ÖÆ±¤¸¥É¥¢¤ò¤¯¤°¤ì¤¿¤é¡×¤ò6¿Í¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¡£¸ø±éÃæ¤Ë¤â¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢ÀèÆ¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢´î¤Ó¤òÉ½¤¹¤È¤È¤â¤ËÂº·É¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿ÌîÅÄ¡£»þ¤ò·Ð¤ÆÆ±¤¸¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿ÆóÁÈ¤Ï¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½É¤¹³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¤È¤â¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤â¡¢¤«¤Ä¤ÆTwitter¡Ê¸½X¡Ë¤Ç¡Ö±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÏBUMP OF CHICKEN¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2017Ç¯¤Ë¡Ø¿ûÅÄ¾Úö¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡Ö²»³Ú¤Î¸¶ÂÎ¸³¤¬BUMP OF CHICKEN¡×¡Ö¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÊÅö»þ¥ê¥êー¥¹¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ØBOOTLEG¡Ù¡Ë¤Ë¤âBUMP OF CHICKEN¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ØBOOTLEG¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖNighthawks¡×¤Ï¡¢°ÊÁ°¥Ä¥¢ー¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËBUMP OF CHICKEN¤Î³Ú¶Ê¡ÖÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥®¥¿ー¥ê¥Õ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¡£Èà¤é¤Î²»³Ú¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃÛ¤¯¤Ò¤È¤ê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡OfficialÉ¦ÃËdism¤ÎÆ£¸¶Áï¡ÊVo/Pf¡Ë¤â¡¢2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ØSCHOOL OF LOCK!¡Ù¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆBUMP OF CHICKEN¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤¬³ØÀ¸¤Îº¢¡¢Æ±ÈÖÁÈÆâ¤Î¥³ー¥Êー¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÈà¤é¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ØBUMP LOCKS!¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤òÏ¿²»¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½é¤á¤Æ¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤ÀºÝ¤ËÈà¤é¤Î³Ú¶Ê¤ò¥³¥Ôー¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤ä¹ñÌ±Åª¥Ð¥ó¥É¤Î¥Üー¥«¥ë¤Ç¤¢¤ëÆ£¸¶¤Î²»³Ú¥ëー¥Ä¤Ë¤â¡¢BUMP OF CHICKEN¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¡ØSCHOOL OF LOCK!¡ÙÆâ¤Î¡Ø¥»¥«¥ª¥ïLOCKS!¡Ù¤Ë¤Æ¡¢SEKAI NO OWARI¤ÎSaori¤âBUMP OF CHICKEN¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅöÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¸µ¹æ¤¬Ê¿À®¤«¤éÎáÏÂ¤Ø°Ü¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÈÊ¿À®¤ÎÌ¾¶Ê¡É¡×¤È¤·¤Æ¡ÖK¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿Saori¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖBUMP OF CHICKENÀèÀ¸¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬»ä¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Fukase¤â¤«¤Ä¤ÆTwitter¤Ç¡Ö¥Ð¥ó¥×¥ª¥Ö¥Á¥¥ó¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤Ï²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢BUMP OF CHICKEN¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤ÎÂç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡¾Ò²ð¤·¤¿°Ê³°¤Ë¤â¡¢BUMP OF CHICKEN¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤é¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤Ë²Ð¤òÅô¤·¤Æ¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£BUMP OF CHICKEN¤ÎDNA¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ÈÍ»¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤òºÌ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¤«¤Ê¤¶¤ï¤Þ¤æ¡Ë