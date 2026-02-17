¡Ö½³¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡×¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤¬Â³¤¯ÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤ËÈô¤ó¤ÀÈãÈ½¡¡Íö¼±¼Ô¤¬»ØÅ¦¡Ö¼«¿®¤ÎÌµ¤µ¤ÎÉ½¤ì¡×
¾åÅÄ¤Ë¤ÏÁá¤¯1È¯¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤À(C)Getty Images
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè23Àá¤Î¥´¡¼¥¢¥Ø¥Ã¥É¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Àï¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£Á°È¾Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤¬Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿ôÅªÍ¥°Ì¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï1-0¤Ç¾¡Íø¡£¾åÅÄ¤Ï´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¡¢¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾åÅÄåºÀ¤¤¬°µ´¬¤Î4ÆÀÅÀ¡ª°µ´¬¤ÎÎÌ»º·à¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤¬»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤â
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¾åÅÄ¤Ï¤Þ¤ÀÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Þ¤¿Àè·î¡¢º£·î¤Ç1»î¹ç¤º¤Ä¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥´¡¼¥¢¥Ø¥Ã¥ÉÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢·èÄêµ¡¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤º¡¢¤³¤ì¤Ç6»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Î·è¾¡ÅÀ¤Ï¡¢¥²¡¼¥àºÇ½ªÈ×¤ÇÁê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤«¤éÆÀ¤¿PK¤ò¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Æ¥ó¥·¥å¥Æ¥Ã¥È¤¬·è¤á¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¾ðÊó¤ò°·¤¦¡ØFR12.nl¡Ù¤Ç¤Ï16Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥ß¥³¥¹¡¦¥Ï¥¦¥«»á¤¬¾åÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¡£¥´¡¼¥¢¥Ø¥Ã¥ÉÀï¤Ç¤ÎPK¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÈà¡Ê¾åÅÄ¡Ë¼«¿È¤¬½³¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥¦¥«»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¸ÌÀ¤ÊÈ½ÃÇ¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ëº£¤ÎÈà¤¬¼«¿®¤ÎÌÌ¤Ç¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤«¤âÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾åÅÄ¤¬¤³¤³¤ËÍè¤Æ¥´¡¼¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢12·î6Æü¡¢PEC¥º¥¦¥©¥ìÀï¤Ç4ÆÀÅÀ¤«¤é2¤«·î¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ï¥¦¥«»á¤Ï¥´¡¼¥¢¥Ø¥Ã¥ÉÀï¤Î·ë²Ì¤ò²ù¤ä¤à¡£¡Öº£²ó¤âÎÉ¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ÏÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢Áª¼ê¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÏºÆ¤Óµ°Æ»¤Ë¾è¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤Ê¤ª¾åÅÄ¤Ï¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ï¸À¤¨¡¢ºòÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤ÎÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤¿´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£»Ä¤ê»î¹ç¿ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¸å¡¢ËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]