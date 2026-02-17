¡ÖÎò»ËÅª¤Ê½ÐÍè»ö¡×¤«¤é38Ç¯¡½¡½10ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¡¡¥Ü¥ë¥È¤òÀ¸¤ó¤À¹ñ¤Î¡ÈÅÁÀâ¡É¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤äÈ´¤¤Ë¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¥Á¡¼¥à¤Ïº£Âç²ñ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡À¤³¦Ãæ¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬½¸¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡£Âç²ñ¤âÃæÈ×Àï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î16Æü¤«¤é¤ÏÃË»Ò¤Î¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¼ïÌÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£1980Ç¯Âå¤è¤ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ïº£Âç²ñ¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¾è¤ê¡¢4¿Í¾è¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü¤Ë1¡¦2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿2¿Í¾è¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥¿¡¼¡¢¥¸¥å¥Ë¥ª¥ë¡¦¥Ï¥ê¥¹¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬½Ð¾ì¤·¡¢26ÁÈÃæ23°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆ±Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØOAsport¡Ù¤¬¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¥Á¡¼¥à¤ÎÎò»Ë¤òÃ©¤ëÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ï¤ä¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥Ü¥Ö¥Á¡¼¥àÈ´¤¤ËÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£¥«¥ê¥Ö³¤¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Àã¤äÉ¹¤Î¶¥µ»¤ÇÂç¤¤Ê¾¡»»¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¢¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¤òÀ¸¤ó¤À¹ñ¤Ï¡¢¤³¤ÎÉ¹¾å¤Î³êÁö¶¥µ»¤È¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡×
¡¡µ»öÆâ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¥Á¡¼¥à¤ÈÅßµ¨¸ÞÎØ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤½¤ÎÍÍ¤Ëµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤Ç¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£1980Ç¯Âå¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡Öºß¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«ÊÆ¹ñÂç»È´Û¤Î¾¦Ì³Ã´Åö¤À¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Á¤Ï¡¢¼ê²¡¤·¤Î¥«¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤ÎÆ°¤¤Ï¥Ü¥Ö¶¥µ»¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Î²¡¤·½Ð¤·¤È¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¤Ê¤é¤ÐËÜÅö¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤È¡×¤Ê¤É¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÏÅö½é¡¢¡Ö¾éÃÌ¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¥Á¡¼¥à¤Ï1988Ç¯¥«¥ë¥¬¥ê¡¼Âç²ñ¤Ç¤Î¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤Ë¤Þ¤ÇÁæ¤®¤Ä¤±¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¾è¤ê¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢4¿Í¾è¤ê¤ÏÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£3²óÌÜ¤Î³êÁö¤Ç¥«¥Ê¥À¤Î¥³¡¼¥¹¾å¤ÇÅ¾ÅÝ¡£¤·¤«¤·Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥½¥ê¤òµ¯¤³¤·¡¢¼«¤é²¡¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Î±ÇÁü¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥¯¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢Âê¡§Quattro sotto zero¡Ë¡Ù¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¥Á¡¼¥à¤¬Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÁ°²ó¤Þ¤Ç¡Ë¤µ¤é¤Ë8ÅÙ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹¹ð½Ð±é¡ÊÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤ÎCM¡Ë¤Ê¤É¤â·Ð¤Æ¡¢¥í¥Þ¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÊ³Æ®¤Ö¤ê¤òÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¤³¤³¤«¤é¡¢17Æü¤Î2¿Í¾è¤ê3¡¦4²óÀï¤òÀï¤Ã¤¿¸å¡¢ºÇ½ªÈ×¤È¤Ê¤ë21Æü¤«¤é¤Î4¿Í¾è¤ê¤ËÎ×¤à¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡¢¡Ö¤¢¤ÎÎò»ËÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤«¤é38Ç¯¡£½µËö¤Ï4¿Í¾è¤ê¥Ü¥Ö¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡×¤Ê¤É¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Ï½é½Ð¾ì¤«¤é¿ô¤¨10ÅÙÌÜ¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¡£Åß¤ÎÉñÂæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤½¤ÎÍº»Ñ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¤Î»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
