Æó³¬Æ²Ï¡¤Î¶ä³ÍÆÀ¤ÎÎ¢¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿ÄÁ»ö¡¡¥á¥À¥ë¸õÊä¤¬¼º³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È4¥ß¥ê¡É¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤Ë¡ÖËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ð¥«¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
Í½Áª¤òÆ²¡¹¤ÈÆÍÇË¤·¡¢·è¾¡¤Ø¤È¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ç¥Õ¥§¥Ë¥Ò(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¤¬¹ç·×295ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿24ºÐ¤ÎÌöÆ°¤ËÎóÅç¤âÊ¨¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÁª¼ê¤Ë¤â¹¥É¾¡ª ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥á¥À¥ë¤ò·ü¤±¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤¿¤Á¤¬Î¿¤®¤òºï¤ëÃæ¤Ç¡¢ÄÁ»ö¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£±Ñ»æ¡ØMirror¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î²¤½£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö·¤¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Á¥ç¥Õ¥§¥Ë¥Ò¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¾Íî¤À¤Ã¤¿¡£137.7ÅÀ¤ÇÍ½Áª¤òÍª¡¹¤ÈÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ç¥Õ¥§¥Ë¥Ò¤Ï¡¢·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÁ´ÂÎ8°Ì¤È¤¤¤¦É½¾´Âæ¤âÁÀ¤¨¤ë¹¥°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³«»ÏÄ¾Á°¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥º¤¬¡¢µ¬Äê¥µ¥¤¥º¤ò4¥ß¥ê¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£½éÊâÅª¤Ê¥ß¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÌ´¤ÏÄÙ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤ï¤º¤«4¥ß¥ê¡¢¤µ¤ì¤É4¥ß¥ê¡½¡½¡£¸·Àµ¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ëµã¤¤¤¿¥Á¥ç¥Õ¥§¥Ë¥Ò¤Ï¡¢Êì¹ñ¤ÎÊüÁ÷¶É¡ØORF¡Ù¤Ç¡Ö¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤¢¤Î¿·¤·¤¤¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø¤½¤Î¤¦¤Á´·¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤á¤²¤º¤ËÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÅÇÏª¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂÕ¤Ã¤¿¸Ê¤Î¼ºÂÖ¤òÃÇ¤¸¤¿¡£
¡Ö¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Í½Áª¤Ç²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÏÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥å¡¼¥º¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¼«Ê¬¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï¥ë¡¼¥ë¤À¤«¤é½¾¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï´ÖÈ´¤±¤À¤è¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¥Ð¥«¤À¤è¡Ä¡×
¡¡¤³¤Î°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¶Ã¤¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡ØMirror¡Ù¤Ï¡Ö¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤À¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢´ñÌ¯¤Ê¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤ÇÆÍÁ³¼º³Ê¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥¤¥Ä»æ¡ØBild¡Ù¤â¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸·Àµ¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¤³¤ì¤ÏÈá¤·¤¤·ëËö¤À¡£Èà¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥Ð¥«¤À¤Ã¤¿¡Ù¡×¤È¥Á¥ç¥Õ¥§¥Ë¥Ò¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¿ôÂ¿¤Î¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½éÊâÅª¤Ê³ÎÇ§¤ÏÅ°Äì¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]