¸½Ìò´Ç¸î»Õ¥°¥é¥É¥ë¡¢£È¥Ð¥¹¥È¾×·âÏª½Ð¡Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¥Ì¥ë¥Ì¥ë¡×Çò¥·¥ã¥Ä¤«¤é¥Á¥é¥ê¡ÖOL¡×¥·¥ç¥Ã¥È
¸½Ìò´Ç¸î»Õ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÅíÎ¤¤ì¤¢¡Ê25¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥³¥¹¥×¥ì»ÑÅê¹Æ¤·¤¿¡£
22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥¹¥Û¥ê¥Ã¥¯43¡×¡ÊÅìµþ¡¦¸ÞÈ¿ÅÄ¡Ë¤Î¥°¥Ã¥º°áÁõ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ð¥¹¥È¤¬ÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤µ¤ì¤¿´ñÈ´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¿§¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥ª¥¤¥ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Æ°²èºîÉÊ¤Î1¥«¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¥Ì¥ë¥Ì¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤µ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤±¤É¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¬¥Í¤ËÇò¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¤Î¥¿¥¤¥È¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¹õ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ÎOLÉ÷¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤â¸ø³«¡£¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤«¤é¤ÎÈþµÓ¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤ÊOLºîÉÊ¤Ç¤¹¥Ï¡¼¥È¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥§¥Á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²ñµÄ¼¼¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¤¨¤Á¤¨¤Á¤ÊÅ¸³«¤Ë¡Ä¡×¤È¼Ì¿¿½¸¤äÆ°²è¤ÎÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï28Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥í¡¼¥º»£±Æ²ñ¡×¤Ç¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¥á¥¤¥ÉÉ÷°áÁõ¤â¸ø³«¡£Çò¤Î¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°»Ñ¤Ç¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·ãË¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖÇú¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö±ð¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅíÎ¤¤Ïºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¶ÐÌ³¤ò¤Ø¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¸½ºß¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢»¨»ï¤ä¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ë¤ä³ÊÆ®µ»¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢¥é¥¸¥ªMC¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ¡¢Ëã¿ý¡¢¥¢¥Ë¥á¡õÌ¡²è´Õ¾Þ¡£¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¡£¥Ð¥¹¥È¤ÏH¥«¥Ã¥×¡¢¥¦¥¨¥¹¥È58¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿AB¡£