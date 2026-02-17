グラビアアイドルの睫鄂娠（22）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌グラビアのオフショットを投稿した。

「ヤングジャンプオフショ第1弾！！」と題し、Gカップのバストを限界ギリギリまで露出した白のビキニ水着ショットを公開。「温泉気持ちよかった温泉肌スベスベー！」とつづり、胸元が開放されたピンクのロングワンピースを着て休憩する姿もアップした。

「そしてね、コンビニで出会ったこの子が可愛すぎたの 飼い主さんが日本語で『でぶ』って言ってた」と明かし、台湾での犬との出会いも報告した。

さらに、「このリンゴあんまかった」と紺色のキャミソールミニワンピース姿の上目遣いでリンゴにかぶりつくショットを披露。街を散策する写真も加えた。

ファンやフォロワーからも「一瞬全裸？と思っちゃいました」「リアルフィギュア美ボディ」「破壊力」「めちゃくちゃセクシー」「全てがかわいい」「日に日に好き度が増してゆく」「伝説の美少女」などのコメントが寄せられている。

睫遒脇別攜出身で、今年3月に芸能界＆グラビアデビュー。TikTokなどでも人気。バストはGカップ。趣味は筋トレ、音楽鑑賞、ショッピング。特技は柔軟、剣道、バレエ、つまようじをえくぼに挟むこと。好きな食べ物はイチゴ。身長153センチ。血液型B。