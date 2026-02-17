¡Ö¥é¥Ö¥¥ó£²¡×¥â¥Ç¥ëÎÓ¤æ¤á¡ß¸µAKB±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡Ö»ÐËå¤Ë¤â¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¡×£²¥·¥ç¸ø³«
¥â¥Ç¥ë¤ÎÎÓ¤æ¤á¡Ê30¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±éÃæ¤ÎAMEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å10»þ¡¢Á´8ÏÃ¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¸µAKB48¤Î±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡Ê31¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ê¤ä¤®¤È¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤È¤â¤ËÇò¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¡¢´é¤äÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ8Ç¯¡£¥é¥Ö¥¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²ñ¤¦µ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÃç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¥Ï¡¼¥ÈÂçÀÚ¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÍ§Ã£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤2¿Í¤Ç¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö»ÐËå¤Ë¤â¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÓ¤ÏËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô½Ð¿È¡£16Ç¯¤Ë¾åµþ¡£IT´ë¶È¤ÇOL¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢17Ç¯10·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18Ç¯¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î³èÆ°³«»Ï¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2018¡×¤Ç¿·¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼18¡Ý19¡×¼õ¾Þ¡£Netflix¡Ö¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹TOKYO2019¡Ý2020¡×¤Ë¡ÖµÈÅÄÌ´¡×Ì¾µÁ¤Ç½Ð±é¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡Ö¤æ¤á¤ß¤´¤´¤Á¡×È¯Çä¡£Æ±Ç¯¤ËÃÏ¸µ¤Î¡Ö¤Õ¤é¤Î´Ñ¸÷¿ÆÁ±Âç»È¡×½¢Ç¤¡£22Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÎÓ¤æ¤á¤Î¡¡¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Í¥³¤é¤¤¤Õ¡×¤ÇÌ¡²è¸¶ºî¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£19¡Á21Ç¯¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×3Ç¯Ï¢Â³¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£25Ç¯9·î¤Ë¤ÏÉÙÎÉÌî¤Ç¡ÖÏÂµí¾ÆÆù¡¡¤Ë¤¯¤À¤é¤±ÉÙÎÉÌî¡×¥ª¡¼¥×¥ó¡£º£Ç¯1·î¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¡Ö¤æ¤á¤Î¤æ¤á¡£¡×È¯Çä¡£¥Ð¥¹¥È¤ÏF¥«¥Ã¥×¡£¥¦¥¨¥¹¥È53¥»¥ó¥Á¤Ç¡Ö¿·À¤Âå¤Î¤¯¤Ó¤ì½÷²¦¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºß¤ÏAMEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å10»þ¡¢Á´8ÏÃ¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡£¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¡£
¡Ö¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡ÈÇú¥â¥Æ¡É¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ëÈþÃËÈþ½÷16¿Í¤ÎÎø°¦¶¯¼Ô¤¬¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÃË½÷¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤¤¡¢NO¡¦1¥â¥ÆÃË¡õ¥â¥Æ½÷¤ò·èÄê¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤¬¾ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¸òºø¤·¤Ê¤¬¤é¡È¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¡É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¥é¥Ö¥¥ó2¡×¤ÎÉñÂæ¤Ï¥Þ¥ë¥¿¡£
ÎÓ¤È±ÊÈø¤ÏÂè1ÏÃ¤Ç¡¢ÃËÀ8¿Í¤«¤é¤ÎÂè°ì°õ¾ÝÅêÉ¼¤Ç¤ÏÆ±É¼¤Ç¤È¤â¤Ë1°Ì¡£¤À¤¬¡¢¸òÎ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¢¤È¤Î¡Ö1st¥â¥ÆVOTE¡ÊÅêÉ¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ±É¼¤Ç¤ÎºÇ²¼°Ì¡£Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï2¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë·èÁªÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢É¼¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ºÇ½é¤ÎÃ¦Íî¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£