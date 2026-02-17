¶âÀµ²¸¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¤ÎÀï»à¼Ô°äÂ²¤Ë¡È´í¤Ê¤¤½»Âð¡É¡Ö¤¤¤º¤ì¤¼¤ó¤ÖÊø²õ¡×
ËÌÄ«Á¯¤Ç¿·¤¿¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¡×¤Î½×¹©¼°¤¬15Æü¡¢Ê¿¾í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬Ì¼¤Î¶â¥¸¥å¥¨»á¤òÈ¼¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¤·¡¢½»Âð·úÀß¤ÎÀ®²Ì¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¹ñ²ÈÅª¹Ô»ö¤È¤·¤ÆÂç¡¹Åª¤Ë±é½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¡¢°Û¾ï¤È¤â¸À¤¨¤ëÃ»´ü´Ö¤Ç¹©»ö¤¬¶¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÀµ²¸»á¤ÏºòÇ¯8·îËö¡¢Ê¿¾í¤Ë¿·¤¿¤ÊÂçµ¬ÌÏ½»ÂðÄÌ¤ê¤ò·úÀß¤·¡¢¡Ö¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤¹¤ë·×²è¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é½×¹©¼°¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯Í¾¤ê¡£Ê¿¾í¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤Íè²Ê³Ø¼ÔÄÌ¤ê¡×¤ä¡ÖóÕÌÀÄÌ¤ê¡×¡¢¡Ö¾¾²ÖÄÌ¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶Âç·¿¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó³¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌó1Ç¯¤Ç½×¹©¤·¤¿ÀèÎã¤¬¤¢¤ë¡£
µ¬ÌÏ¤Îº¹¤Ï¤¢¤ì¡¢¤½¤ì¤é¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âº£²ó¤Î¹©»ö´ü´Ö¤ÏºÝÎ©¤Ã¤ÆÃ»¤¤¡£À¯¼£ÆüÄø¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤áÌµÍý¤Ë°µ½Ì¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
·úÀß¸½¾ì¤Ç¤Ï·³ÉôÂâ¤äÀÄÇ¯ÆÍ·âÂâ¤¬ÂçÎÌ¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤Ê¤¤24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÎÆÍ´Ó¹©»ö¤¬Â³¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£»ñºàÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤á¡¢¼Á¤ÎÎô¤ë¥»¥á¥ó¥È¤äÅ´¶Ú¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢ÂÑ¿ÌÀ¤äÂÑµ×À¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¾ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ç¤ÏÃ»´ü´°À®¤ò¶¥¤¦·úÀß»ö¶È¤Î·ë²Ì¡¢ÊÉÌÌ¤ÎµµÎö¡¢¾²¤ÎÄÀ²¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·úÊª¤ÎÊøÍî¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¿¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ö¼êÂ¤¬»¶Íð¡×¤Î½¤Íå¾ì¤Ç¶âÀµ²¸»á¤¬¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¡ÄËÌÄ«Á¯¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊø²õ¡×»ö¸Î¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿½»Âð¤Ë¡¢¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼¤ÇÀï»à¤·¤¿Ê¼»Î¤Î²ÈÂ²¤¬Í¥ÀèÅª¤ËÆþµï¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£Åö¶É¤ÏÀïË×¼Ô°äÂ²¤Ø¤Î¡ÖºÇÂç¸Â¤ÎÇÛÎ¸¡×¤È¤·¤Æ¿·ÃÛ½»Âð¤ÎÄó¶¡¤ò¶¯Ä´¤·¡¢ÂÎÀ©¤Î²¸·Ã¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤¬°ÂÁ´À¤Ëµ¿Ìä¤Î»Ä¤ë·úÊª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñ²È¤¬°äÂ²¤òºÆ¤Ó´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹ÈéÆù¤Ê¹½¿Þ¤È¤Ê¤ë¡£Â©»Ò¤òÀïÃÏ¤Ç¼º¤Ã¤¿²ÈÂ²¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï·ç´Ù½»Âð¤ÎÅÝ²õ¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»Ä¹ó¤À¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢2016Ç¯¤ËÃ¦ËÌ¤·¤¿¸µËÌÄ«Á¯·³Ê¼»Î¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¸µÊ¼»Î¤Ï¡¢Ì¤Íè²Ê³Ø¼ÔÄÌ¤ê¤Î·úÀß¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö½é¤Ï°ÂÁ´´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´Ø·¸Åö¶É¤«¤é¸·¤·¤¯»ØÆ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î»ñºà¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²£Î®¤·¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤ÎÊý¡Ê¾åÁØÉô¡Ë¤¬¤«¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹©´ü¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥»¥á¥ó¥È¤Èº½¤Îº®¹çÈæÎ¨¤äÅ´¶Ú¤Î»ÈÍÑÎÌ¤¬¡¢¾åÁØ³¬¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤ÇÃÏ¿Ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éµ¯¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤º¤ì²¿¤«¤ÎÇï»Ò¤Ë¡¢·úÊª¤¬¤¼¤ó¤ÖÊø²õ¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶âÀµ²¸ÂÎÀ©¤¬¡Ö¿ÍÌ±À¸³è¸þ¾å¡×¤ÎÀ®²Ì¤òÆâ³°¤Ë¸Ø¼¨¤¹¤ëÁÀ¤¤¤È¡¢ÅÞÂç²ñ¤Ê¤É½ÅÍ×À¯¼£ÆüÄø¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£µÇ°Æü¤äÀ¯¼£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿À®²Ì¤Î±é½Ð¤¬¡¢·úÀß¸½¾ì¤Ë²á¹ó¤Ê¥Î¥ë¥Þ¤ò²Ý¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»ö¸Î¤ä·ç´Ù¤ò¾ïÂÖ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î¼Â¾ð¤À¡£
Æ±ÄÌ¿®¤ÎÊóÆ»Á´Ê¸¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¤Î½×¹©¼°¤¬À¹Âç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë
¡ÚÊ¿¾í£²·î£±£¶ÆüÈ¯Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¡Û°ÎÂç¤Ê¤ï¤¬ÁÄ¹ñ¡¢Ä«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÉÔÌÇ¤ÎÌ¾ÍÀ¤È¸Â¤ê¤Ê¤¤ÈË±É¤Î¤¿¤á¤ËÆó¤Ä¤È¤Ê¤¤À¸Ì¿¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤º¤Ë¤µ¤µ¤²¤¿³¤³°·³»öºîÀï»²Àï±ÑÍº¤¿¤Á¤ÎÀ±¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯°Î·®¤òËö±Ê¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Á´¹ñ¤Î¿ÍÌ±¤ÎÇ®Îõ¤Ê¿´¤¬¤³¤â¤Ã¤¿µÇ°ÈêÅª·úÃÛ·²¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¤¬¡¢¼óÅÔÊ¿¾í¤ÎÏÂÀ¹ÃÏ¶è¤Î°ìÅùÃÏ¤ËÆÃÍ¤ÎÍº»Ñ¤ò¸½¤»¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÁÄ¹ñ¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÂ©»Ò¤¿¤Á¤Îµ®¤¤À¸¤ò¸åÀ¤¤ËËö±Ê¤¯µ±¤«¤»¤è¤¦¤È¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢»²Àï·³¿Í¤Î°äÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤ÄÌ¤ê¤Î·úÀß¤òÈ¯µ¯¤·¤ÆÄÌ¤ê¤ÎÌ¾¤âÌ¿Ì¾¤·¡¢·úÃÛÊª¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ËÍ¦»Î¤é¤¬»Ä¤·¤¿·ìÆù¤Ë·¹¤±¤ë¤ï¤¬ÅÞ¤È¹ñ²È¤Î²¹¤«¤¤»êÀ¿¤¬±Ç¤ë¤è¤¦·úÀß¤ÎÁ´²áÄø¤òÀºÎÏÅª¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
Â¤·Á²½¤È·Ý½Ñ²½¡¢¼ÂÍÑÀ¤ÈÍøÊØÀ¤¬´°È÷¤·¤¿¹âÁØ¡¢ÃæÁØ¡¦ÄãÁØ½»Âð¤È¾¦¶È¤ª¤è¤Ó¥µ¡¼¥Ó¥¹»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸ø¶¦»ÜÀß¤¬ÍýÁÛÅª¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿ÆÃ¿§¤Î¤¢¤ë·úÃÛ·²¤Î¤Þ¤Ö¤·¤¤·Ê´Ñ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤¬Âº·É¤·¿ò¤á¤ë±ÑÍº¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÈà¤é¤Î°äÂ²¤âÊÂ¤ó¤Ç±ÉÍÀ¤ÎÃÅ¾å¤Ë²¡¤·¾å¤²¡¢Îõ»Î¤é¤¬À¸Ì¿¤òÅÒ¤·¤Æ¼é¤Ã¤¿ÁÄ¹ñ¤ÎÈþ¤·¤¤À¸³è¤ò»×¤¦Â¸Ê¬µý¼õ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ï¤¬ÅÞ¤Î¿ò¹â¤ÊÆ»ÆÁ¡¦¿®µÁ¤ÈÇ®Îõ¤Ê°¦¤¬¶Å½Ì¤·¤¿ÉÔÌÇ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¤Î½×¹©¼°¤¬£²·î£±£µÆü¡¢À¹Âç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÅÞÃæ±û¤Î°Õ»Ö¤Ë½¾¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤·¤¤¿·¤¿¤ÊÄÌ¤ê¤ò¤¦¤Á·ú¤Æ¤¿·³Ì±·úÀß¼Ô¤ÈÁ´¹ñ¤Î½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤½»Âð¤ËÆþµï¤¹¤ë°äÂ²¤Î´¶·ã¤È´¿´î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½×¹©¼°¾ì¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Ê¨¤ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·É°¦¤¹¤ë¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬½×¹©¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Ä«Á¯¿ÍÌ±·³³¤³°ºîÀïÉôÂâ¤Î»Ø´ø´±¤é¤¬¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤é¤Ë²¹¤«¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Á´¤Æ¤Î³¤³°ºîÀïÉôÂâ¤Î¾Ê¼¤ËÀïÆ®Åª¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Á´¤Æ¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Ç®Îõ¤Ê·ì±ï¤Î¾ð¤Ç»²Àï±ÑÍº¤¿¤Á¤È°äÂ²¤ò±É¸÷¤ÎÀäÄº¤ËÍÀ¤ì¹â¤¯²¡¤·Î©¤Æ¡¢¿ò¹â¤Ê°¦¤È¿®µÁ¤ÎÂç·ÐåÅ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯°ÎÂç¤Ê»üÉã¤ò¶Ä¤¤¤Ç´¶·ã¤Î´¿¸Æ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
ÅÞ¤ÈÀ¯ÉÜ¡¢·³Éô¤Î»ØÆ³´´Éô¤ÈÅÞÃæ±û»ØÆ³µ¡´Ø¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢»²ÀïÎõ»Î¤Î°äÂ²¡¢³¤³°·³»öºîÀï¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀïÆ®°÷¤È¹©Ê¼ÉôÂâ¤Î¾Ê¼¡¢¹ñËÉ¾Ê¤Î»Ø´ø´±¤È³Æµé¿ÍÌ±·³ÉôÂâ¤Î¾Ê¼¡¢·úÀß¼Ô¡¢³×Ì¿³Ø±¡¤Î¶µ¿¦°÷¡¢À¸ÅÌ¡¢Ê¿¾í»ÔÌ±¤¬½×¹©¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
·É°¦¤¹¤ë¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬¡¢½×¹©¤òµÇ°¤¹¤ë±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢Êì¤Ê¤ëÁÄ¹ñ¤ÎÇ®¤¤Ç°´ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¤¬¤ï¤ì¤é¤Î¼óÅÔ¤Î¿·¤·¤¤½»½ê¤È¤·¤Æµ¤µ¤ì¤ë°ÕµÁ¿¼¤¤Æü¤ò·Þ¤¨¤¿´¶³´¤òÈäÎò¤·¡¢»²ÀïÍ¦»Î¤Îµ±¤«¤·¤¤À¸¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤ÆÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¹ï¤ßÉÕ¤¤¤¿¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤òÉÕ¤±¤¿ÄÌ¤ê¤Î½×¹©¤ÏÄ«Á¯¤ÎÎÏ¤òÂÎ¸½¤·¡¢Ä«Á¯¿ÍÌ±¤Î°ÎÂç¤µ¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢À»¤Ê¤ëÂº¸·¤ÈÌ¾ÍÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿ºÇ¤â±ÑÍºÅª¤Ê»þÂå¤òÊ¿¾í¤ÎÎò»Ë¤ËµÏ¿¤¹¤ë´¶·ãÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀ¤Âå¤Î±ÉÍÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿Ê¿¾í¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ²È¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢»²ÀïÎõ»Î¤ÎÌ¾Á°¤È»Ñ¤òËö±Ê¤¯À¤¤Ë»Ä¤¹º£Æü¤Î½×¹©¤È¤È¤â¤ËÎõ»Î¤é¤Î±ÊÀ¸¤òµ§´ê¤·¡¢¹âµ®¤Êº²¤¬Èë¤á¤é¤ì¡¢Á´¹ñ¤ÎÂº·É¿´¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹¬¤»¤È´î¤Ó¤¬Ëþ¤Á°î¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤àÇ®¤¤¿¿¿´¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬½×¹©¤Î¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
½Ö´Ö¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê´¿¸Æ¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢¸ß³Ñ¤ÎÀ±¤¬µ±¤¯¥´¥àÉ÷Á¥¤¬Ìµ¿ô¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¡£
»²ÀïÎõ»Î¤é¤Î°äÂ²¤Ë½»ÂðÍøÍÑµö²Ä¾Ú¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬¡¢ÅÞ¤ÈÀ¯ÉÜ¡¢·³Éô¤Î»ØÆ³´´Éô¤È¶¦¤Ë°äÂ²¤ËÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤ÎÌ¾µÁ¤Ë¤è¤ë½»ÂðÍøÍÑµö²Ä¾Ú¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤¹´ñÀ×¤Î±ÑÍº¿ÀÏÃ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÁÄ¹ñ¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÂ©»Ò¤¿¤Á¤òÉãÊìºÊ»Ò¤ÎÁ°¤ËÎ©¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈáÄË¤µ¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤ÆÂç¤¤¤Ê¤ë°¦¤È¾ð¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯»Ü¤¹»üÉã¤ò¶Ä¤¤¤Ç°äÂ²¤Ï¡¢´¶·ã¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¡¢´¶¼Õ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡£
Âº¸·¤¢¤ëÄ«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¹ñ´ú¤¬¶õ¹â¤¯¤Ï¤¿¤á¤¯¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¡¢µÇ°¸ø±é¤ÎÉñÂæ¤¬¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¤¤Î¤É¤Î·³Ââ¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤½¸ÃÄÅª±ÑÍº¼çµÁ¤ÈÌµÈæ¤Îµ¾À·ÅªÀº¿À¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ï¤¬·³¤ÎÀïÆ®ÎÏ¤òÁ´À¤³¦¤Ë¼¨¤·¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯À¸Ì¿¤ò¤µ¤µ¤²¤ÆÁÄ¹ñ¤ÎÌ¿Îá¤ËÃé¼Â¤Ë½¾¤Ã¤¿Îõ»Î¤é¤ËÂÐ¤¹¤ë¸Â¤ê¤Ê¤¤Âº·É¤È¿ò¹â¤Ê·É°Õ¤ÎÇ°¤ò¤«¤â¤·½Ð¤¹²ÎÍØ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ò·ã¤·¤¯´¶Æ°¤µ¤»¤¿¡£
¤ï¤¬¹ñ²È¤Î¸Â¤ê¤Ê¤¤ÈË±É¤òËö±Ê¤¯Ç°´ê¤·¡¢·èÀï¾ì¤´¤È¤Ç¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î±ÑÍº¤¿¤Á¤¬¿´¤«¤é²Î¤Ã¤¿Ä«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¹ñ²Î¤¬Áñ½Å¤Ë¶Á¤¯¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¶»¤ÏÎõ»Î¤é¤¬Ì¿¤Ç¼é¤êÈ´¤¤¤¿ÁÄ¹ñ¤ÎÂº¸·¤ÈÌ¾ÍÀ¤ò°ìÁØµ±¤«¤¹Æ»¤Ë°¦¹ñ¤ÎÇ®¾ð¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯¤µ¤µ¤²¤Æ¤¤¤¯°Õ»Ö¤ÇÊ¨¤ÊÖ¤Ã¤¿¡£
»²Àï±ÑÍº¤¿¤Á¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ð¤È°¦¤òÈà¤é¤Î°äÂ²¤ËÃí¤®¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¤¹¬Ê¡¤È±É¸÷¤òÍ¿¤¨¤ëÁí½ñµ¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë²¸·Ã¤¬²È¡¹¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¤Ë°ÎÂç¤Ê°¦¤È¿®µÁ¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢¿·Âð¤ËÆþµï¤¹¤ë°äÂ²¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢»²ÀïÎõ»Î¤é¤Î°äÂ²¤Î¤¿¤á¤ÎÄÌ¤ê¤¬½×¹©¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢»à¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤µ¤¨ÁÄ¹ñ¤¬¶½Î´¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢Ê¿¾í¤¬ÈË±É¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§´ê¤·¤ÆÀ¸¤ò½ª¤¨¤¿ÀïÆ®°÷¤é¤Î±ÑÍºÅª·²Áü¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÌÜ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡¢Èà¤é¤ÎÇ°´ê¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º²¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÃÏ¤ò°ìÁØÍµÊ¡¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯À°¤¨¤Æ¼é¤ê¡¢µ±¤«¤¹¤³¤È¤³¤½¡¢Îõ»Î¤é¤Î¹â·é¤ÊÀ¸¤Ë¤µ¤µ¤²¤ëºÇÂç¤Î·É°Õ¤Ç¤¢¤ë¤È¶»Ç®¤¯½Ò¤Ù¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÊó½·¤â´ê¤ï¤º¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÁÄ¹ñ¤ÎÌ¿Îá¤ò¼é¤Ã¤Æµ®½Å¤ÊÀ¸Ì¿¤Þ¤Ç¤â¤¿¤á¤é¤ï¤º¤Ë¤µ¤µ¤²¤ÆÀï¤Ã¤¿°¦¹ñ¼Ô¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¢¤ê¡¢±ÑÍº¤ÎÃæ¤Î±ÑÍº¤Ç¤¢¤ë»²Àï·³¿Í¤òÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿ÉãÊì¤ÈÈà¤é¤ÎÎÏ¤ÈÍê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ»Ò¤Î±¿Ì¿¤ÈÀ¸³è¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢À¿¿´À¿°Õ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¸«¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ï¤¬ÅÞ¤ÈÀ¯ÉÜ¤ÎÅöÁ³¤ÊÅ·¿¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ò¹â¤Ê»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢¥ª¡¦¥Æ¥Á¥ç¥ëÎõ»Î¤ÎºÊ¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥ª¥¯¤µ¤ó¤Î²È¤òË¬¤Í¤Æµï´Ö¤ÈÂæ½ê¤Ê¤É¤ò°ì¡¹¸«¤Æ²ó¤ê¡¢Æù¿Æ¤Î¿´¾ð¤Ç¿·Âð¤ò¤â¤é¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î½ê´¶¤âÄ°¤¤¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢Î©ÇÉ¤Ê²È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¸«¤ë¤ÈÉ×¤ËÂÐ¤¹¤ë²û¤«¤·¤µ¤¬Êç¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯Èá¤·¤ß¤òÂÑ¤¨È´¤¤¤Æ¹¬¤»¤ËÊë¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¡¢Ëü·ÊÂæ³×Ì¿³Ø±¡¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤¬Éã¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤ÇÎ©ÇÉ¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¾Íè¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÂ©»ÒÆó¿Í¤òÁÄ¹ñ¤Ë¤µ¤µ¤²¤¿¥à¥ó¡¦¥ê¥ç¥ó¥â¡¢¥ê¥å¡¦¥¹¥ó¥Ê¥àÉ×ºÊ¤Î²È¤âË¬¤Í¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¹ñ¼Ô²ÈÄí¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ï¤¬¹ñ²È¤¬·ø¸Ç¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÙ¶¯¡¦ÈË±É¤Î°ìÏ©¤Ë±è¤Ã¤ÆÂÚ¤ê¤Ê¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ï¤¬ÅÞ¤ÈÀ¯ÉÜ¤¬°äÂ²¤òÁ´Åª¤Ë¸«¼é¤ë¡¢Î©ÇÉ¤Ê²È¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹¬¤»¤òµý¼õ¤¹¤ë¤è¤¦´ê¤¦¤È½Ò¤Ù¡¢·ì±ï¤Î¾ð°î¤ì¤ë°¦¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢¶¦ÏÂ¹ñ£²½Å±ÑÍº¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥É¥ó¥Á¥å¥óÎõ»Î¤Î²ÈÄí¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¹¬Ê¡¤ËÍá¤·¤¿´¶·ã¤Ë¤«¤é¤ì¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¤´¶¼Õ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤µ¤µ¤²¤ë°äÂ²¤ò²¹¤«¤¯½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢º£¤ä°äÂ²¤¬¼óÅÔ¤Î¿·¤·¤¤½»Âð¤ÇÁÄ¹ñ¤ÎÈþ¤·¤¤À¸³è¤ò¿Í¤è¤êÀè¤Ëµý¼õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶»¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬¾¯¤·¤Ç¤â²ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¤È½Ò¤Ù¡¢¤ï¤¬¹ñ²È¤Î¸Â¤ê¤Ê¤¤ÈË±É¤È¶¯Âç¤µ¤Î¤¿¤á¤ËÎò»Ë¤ËËö±Ê¤¯»Ä¤ë°ÎÂç¤Ê·®¸ù¤òÎ©¤Æ¤¿»²Àï±ÑÍº¤é¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ÏÅöÁ³¡¢ÁÄ¹ñ¤È¿ÍÌ±¤¬Í¿¤¨¤ëºÇ¾å¤Î±É¸÷¤ÈÂºÂç¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢ÅÞ¡¢À¯¸¢µ¡´Ø¤Î´´Éô¤¬»²ÀïÎõ»Î¤Î°äÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¥¶ø¤ª¤è¤ÓÆÃÅµÁ¼ÃÖ¤ò½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºöÅªÌäÂê¤Ë¤È¤é¤¨¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë¼Â¹Ô¤·¡¢¾ï¤Ë°äÂ²¤ÎÀ¸³è¤Ë¿¼¤¤´Ø¿´¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤µ¤µ¤«¤ÎÉÔÊØ¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Å¤Í¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ÎÂç¤Ê»üÉã¤ÎÆù¿Æ¤Î¾ð°î¤ì¤ë¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬Î©¤Ä¤Ë¤Ä¤ì°ìÁØ¤¢¤Ä¤¯Ç®¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤ÄÌ¤ê¤Î¼ç¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿»²ÀïÎõ»Î¤Î°äÂ²¤¬¼«Ê¬¤é¤Î¹¬Ê¡¤Î½»¤Þ¤¤¤ò¸«¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£
Á´¤Æ¤ÎÀ¸³è¾ò·ï¤¬ºÇ¾å¤Î¿å½à¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë½»Âð¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÈà¤é¤Ï¡¢Áí½ñµ¤Î²¸·Ã¡¢¤ï¤¬ÅÞ¤Î°¦¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¤¤Î¤«¤òÁ´¿È¤ÇÄË´¶¤·¤¿¡£
³¤³°·³»öºîÀï»²Àï±ÑÍº¤Ø¤Î¤ï¤¬ÅÞ¤È¿ÍÌ±¤Î±Ê±ó¤Ê¤ë´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ÎÇ°¤Î¶Å·ëÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¤Ï¡¢°ÎÂç¤Ê¶âÀµ²¸»þÂå¤Ë³«²Ö¤·¤¿°¦¤È¿®µÁ¤Î¿·¤·¤¤ÅÁÀâ¤òËö±Ê¤¯ÅÁ¤¨¡¢¤½¤Î¹âµ®¤ÊÌ¾¤È¤È¤â¤ËÇ¯¡¹ºÐ¡¹»¸Á³¤È¸÷¤êµ±¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡Ý¡Ý¡Ý
¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¤Î½×¹©¼°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Î±éÀâ
¡ÚÊ¿¾í£²·î£±£¶ÆüÈ¯Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¡Û·É°¦¤¹¤ë¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï£±£µÆü¡¢¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¤Î½×¹©¼°¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
º£Æü¡¢¤³¤Î¾ì¤Ë¤Ï»²ÀïÎõ»Î¤Î°äÂ²¤È³¤³°·³»öºîÀï¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀïÆ®°÷¡¢¹©Ê¼Ï¢Ââ¤ÎÀïÆ®°÷¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñËÉ¾Ê¤Î»Ø´ø´±¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æµé¿ÍÌ±·³ÉôÂâ¤Î¾Ê¼¤ä³×Ì¿³Ø±¡¤Î¶µ¿¦°÷¤ÈÀ¸ÅÌ¡¢¤½¤·¤Æ¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¤Î·úÀß¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¤¿·úÀß¼Ô¤ÈÊ¿¾í»ÔÌ±¤¬ÀÊ¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»Ö¤Î³§¤µ¤ó¡ª
Á´¹ñ¿ÍÌ±¤ÎÇ®¤¤¿¿¾ð¤È·É°Õ¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¤¬´°¹©¤·¡¢¤ï¤ì¤é¤Î¼óÅÔ¤Î¿·¤·¤¤½»½ê¤È¤·¤Æµ¤µ¤ì¤ë°ÕµÁ¿¼¤¤Æü¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¤µ¤µ¤²¤ÆºÇ¤âÀ»¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¼é¤Ã¤¿Î©ÇÉ¤ÊÂ©»Ò¤¿¤Á¤Îµ®¤¤À¸¤¬Ëö±Ê¤¯°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤àÊì¤Ê¤ëÁÄ¹ñ¤ÎÇ®¤¤Ç°´ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤ÄÌ¤ê¤¬ÂçÀÚ¤Ê¼ç¿Í¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ò°ìÆü¤Ç¤âÁá¤á¤ì¤ÐÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â°Ö¤á¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤¢¤ì¤Û¤ÉºÅÂ¥¤·ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´î¤Ó¤è¤ê¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê»²ÀïÎõ»Î¤Ëº£°ìÅÙºÇ¤â¿ò¹â¤Ê·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¿·¤·¤¤ÄÌ¤ê¤Î¼ç¿Í¤Ç¤¢¤ë°äÂ²¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ï¤¬·³¤Î¾Ê¼¤äÊ¿¾í»ÔÌ±¡¢Á´¹ñ¤Î¿ÍÌ±¤Î¿´¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°Ö¤á¤È´¶¼Õ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î±ÑÍº¤¿¤Á¤Ø¤Î¸Â¤ê¤Ê¤¤Âº·É¤ÈÆ»µÁ¿´¤òÊú¤¤¤Æ¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¤òÎ©ÇÉ¤Ë´°¹©¤·¤¿¼óÅÔ¤Î·úÀß¼Ô¤È¿ÍÌ±·³·³¿Í¡¢´Ø·¸ÉôÌç¤Î´´Éô¤È¶ÐÏ«¼Ô¤Ë¿¼¤¤¼Õ°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±»Ö¤Î³§¤µ¤ó¡ª
º£¡¢¤³¤Î¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÁÄ¹ñ¤Î»ê¤ë½ê¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÁÏÂ¤Êª¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿Á´¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë½ÍÁ³¤È¤·¤¿´¶¾ð¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ï¡¢±ó¤¤°Û¹ñ¤ÎÀï¾ì¤ÇÁÄ¹ñ¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤Ë°ìÀ¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤½Å¤ß¤ò¾è¤»¡¢ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¤¢¤ì¤Û¤ÉÍ¦´º¤ËÀï¤Ã¤¿»²ÀïÍ¦»Î¤ÎÀ¸¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤ËÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¹ï¤ßÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¤Î¤³¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢Ä«Á¯¤ÎÎÏ¤òÂÎ¸½¤·¡¢Ä«Á¯¿ÍÌ±¤Î°ÎÂç¤µ¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢À»¤Ê¤ëÂº¸·¤ÈÌ¾ÍÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿ºÇ¤â±ÑÍºÅª¤Ê»þÂå¤òÊ¿¾í¤ÎÎò»Ë¤ËµÏ¿¤¹¤ë´¶·ãÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥Ô¥ç¥ëÄÌ¤ê¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀ¤Âå¤Î±ÉÍÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿Ê¿¾í¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ²È¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£
°äÂ²¤Î³§¤µ¤ó¡ª
¤³¤ÎÄÌ¤ê¤¬·úÀß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Îõ»Î¤¿¤Á¤Ï±ó¤¤°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ì¤Û¤ÉÎø¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æù¿Æ¤Î²¹¤«¤¤ÂÎ½¤È²û¤«¤·¤¤¤ï¤¬²È¤ò¿È¶á¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÆü¡¢³Æ½Ö´Ö¤Ë²û¤«¤·¤¤¤½¤ÎÂ©¿á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤³¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬Î©ÇÉ¤ÊÂ©»Ò¤äÉ×¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¤¡¢Âå¤ò·Ñ¤¤¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îõ»Î¤¿¤Á¤È·ìÏ©¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤ÀÀïÍ§¡¢°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¤äÉ×¤òÁÄ¹ñËÉ±Ò¤ÎÂè°ìÀþ¤ËÎ©¤¿¤»¤¿¿ÍÌ±·³Î±¼é²ÈÂ²¤È·³¿Í²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬º£Æü¤Î½×¹©¤ò´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤ÄÌ¤ê¤Î¼ç¿Í¤¬Á´¤¦¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Îõ»Î¤ÎÀ¸¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤°¤ì¤â¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¿´¤«¤éµ§¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÞ¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±ÑÍº¤¿¤Á¤¬°ìÁØÈË±É¤¹¤ëÁÄ¹ñ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤¬¹ñ²ÈÅª¤ÊÍ¥¶ø¤ÈÁ´¼Ò²ñÅª¤Ê´Ø¿´¤ÎÃæ¤Ç¸Ø¤ê¤ËËþ¤Á¤¿¡¢Ä¥¤ê¹ç¤¤¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤òµý¼õ¤¹¤ë¤è¤¦¤¢¤é¤æ¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¹âµ®¤Êº²¤¬Èë¤á¤é¤ì¡¢Á´¹ñ¤ÎÂº·É¿´¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹¬¤»¤È´î¤Ó¤¬Ëþ¤Á°î¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬Àè¤ËÀÂ¤Ã¤¿Èà¤é¤ËÊó¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ±»Ö¤Î³§¤µ¤ó¡ª
¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤³¤ÎÄÌ¤ê¤ËÂº¸·¤¢¤ëÄ«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¹ñ´ú¤ò¹â¤¯ÍÈ¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÀïÆ®°÷¤¿¤Á¤¬²û¤ËÊú¤¤¤Æ·ìÏ©¤òÊâ¤ó¤À¹ñ´ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Î©ÇÉ¤ÊÂ©»Ò¤òÂç»ö¤ËÊñ¤ó¤ÇÊì¤Ê¤ëÁÄ¹ñ¤Î²û¤ËÏ¢¤ìÌá¤·¤¿¹ñ´ú¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»¸Á³¤¿¤ë¸÷¤ÈÎÏ¶¯¤¤¤Ï¤¿¤á¤¤Ï¡¢Îõ»Î¤¿¤Á¤Î¹â·é¤ÊÀº¿À¤È¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤ò¡¢Èþ¤·¤¯¤«¤ÄÈË±É¤¹¤ë¼óÅÔÊ¿¾í¤ÎÎÏ¶¯¤¤Â©¿á¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç°ÎÂç¤ÊÁÄ¹ñ¤Î±É¸÷¤ò±Ê±ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿·¤·¤¤ÄÌ¤ê¤Î½×¹©¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢»²ÀïÎõ»Î¤ÎÌ¾Á°¤È»Ñ¤òËö±Ê¤¯À¤¤Ë»Ä¤¹±É¸÷¤Î»þ¹ï¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤Ëµ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁÄ¹ñ¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î±ÊÀ¸¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¤êÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ý¡Ý¡Ý