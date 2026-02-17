¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡Ê¿Ìî²Â¼÷¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ì²ó¤â»î¹ç¤ÇÅê¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×21Ç¯ÌÜ¤Î¿·µå¤ò
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Ê¿Ìî·óÇ¤¥³¡¼¥Á¤¬¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î½¬ÆÀ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥×¥í21Ç¯ÌÜ¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ì²ó¤â»î¹ç¤ÇÅê¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·µå¼ï¡£42ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¿Ê²½¤Ø¤ÎÂ¼è¤ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï°Æ³°¤Þ¤ÀÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁýÅÄ¡Ê¸µÀ¾Éð¡Ë¤«¤é¤âÆ±µå¼ï¤Î¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÁ´¤¯Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÇÇ°¡£º£²ó¤Ïµþ»ºÂç¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËÌ»³¤È¥ª¥Õ¤Ë¿©»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢°®¤ê¤ä°Õ¼±¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£15Æü¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç60µå¤òÅê¤¸¤¿ºÝ¤âº¸ÂÇÀÊ¤ËÂÇ¼Ô¤òÎ©¤¿¤»¤Æ»î¤¹¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¡Ö°ì¤Ä¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È´°Á´½¬ÆÀ¤Ø°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Á¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥Á·óÇ¤¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë½é¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥Õ¥ë²ÔÆ¯Ãæ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌöÆ°¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Êºå°æ¡¡Æü¸þ¡Ë