¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×ºòµ¨¤Ï±ÑÍº¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÈÖ·ã¸º¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÊä¶¯¤ÇÂàÃÄ¤«¡Öµá¤á¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï»ö·ç¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿Êä¶¯¤Ç¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤òÁû¤¬¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£±·î27Æü¤Î¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÀï¤òºÇ¸å¤Ë¡¢£³»î¹çÏ¢Â³¤Ç½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î15Æü¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤¬ºÇ¸å¤À¡£
¡¡£²·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤È¤ÎFA¥«¥Ã¥×£´²óÀï¤Ç¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÄÃæ¤Î½øÎó¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥ê¡¼¥º¤Ï£²Éô¤Î¥ß¥É¥ë¥¹¥Ö¥é¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ø¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¯¥Ë¡¼¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤â²Æ¤Ë³ÍÆÀ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÄÃæ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØMOT Leeds News¡Ù¤Ï£²·î15Æü¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¥Ë¡¼³ÍÆÀ¤ËÂ¿³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÊä¶¯¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¥¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÄ¹´üÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¾ÍèÅª¤ËÇäµÑ²ÄÇ½¤Ê»ñ»º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ³ÍÆÀ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÃ»´üÅª¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¥¿¥Ê¥«¤Ï¥ê¡¼¥º¤Ç¤½¤Î¸å¼Ô¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢£±Éô¾º³Ê¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÌòÎ©¤ÄÂ¸ºß¤È¼óÇ¾¿Ø¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤â¤·¤â¤½¤¦¤Ê¤é¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤À¡£¥¿¥Ê¥«¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×°Ê¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡¢³Ê¤Î¤¢¤ëMF¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤·¤â°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢µá¤á¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡×
¡¡½é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤ÇÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÄÃæ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â¹µ¤¨¤ë¤³¤Î²Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡×ÆüËÜ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î£±¡Ý£¸ÂçÇÔ¤ÇÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÁûÁ³¡Ö²æ¡¹¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ªßá¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤«¡×¡ÚU-16ÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£±·î27Æü¤Î¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÀï¤òºÇ¸å¤Ë¡¢£³»î¹çÏ¢Â³¤Ç½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î15Æü¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤¬ºÇ¸å¤À¡£
¡¡£²·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤È¤ÎFA¥«¥Ã¥×£´²óÀï¤Ç¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÄÃæ¤Î½øÎó¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØMOT Leeds News¡Ù¤Ï£²·î15Æü¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¥Ë¡¼³ÍÆÀ¤ËÂ¿³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÊä¶¯¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¥¥¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÄ¹´üÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¾ÍèÅª¤ËÇäµÑ²ÄÇ½¤Ê»ñ»º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ³ÍÆÀ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÃ»´üÅª¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¥¿¥Ê¥«¤Ï¥ê¡¼¥º¤Ç¤½¤Î¸å¼Ô¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢£±Éô¾º³Ê¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÌòÎ©¤ÄÂ¸ºß¤È¼óÇ¾¿Ø¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤â¤·¤â¤½¤¦¤Ê¤é¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤À¡£¥¿¥Ê¥«¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×°Ê¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡¢³Ê¤Î¤¢¤ëMF¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤·¤â°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢µá¤á¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡×
¡¡½é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤ÇÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÄÃæ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â¹µ¤¨¤ë¤³¤Î²Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡×ÆüËÜ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î£±¡Ý£¸ÂçÇÔ¤ÇÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÁûÁ³¡Ö²æ¡¹¤¬Æ´¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ªßá¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤«¡×¡ÚU-16ÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡