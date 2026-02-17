µð¿Í¿·½õ¤Ã¿Í¤¬ËÜÎÎÈ¯´ø¤ØÉÃÆÉ¤ß¡¡¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë£²¤Ä¤ÎÍ×°ø
¡¡µð¿Í¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¡È²ÃÆþ¸å½é°ÂÂÇ¡É¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤é¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Î½éµå¡¢Äã¤á¤ÎÄ¾µå¤òº¸Á°¤Ë¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç±¿¤ó¤À¡£¡Ö½é¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î£±£´Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÎ×¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤Ï»³ºê¡¢¸Í¶¿¤òÁê¼ê¤Ë£´ÂÇÀÊ¤Ç£²»Íµå¡¢£²»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£³ÂÇÀÊ¤Ç»Íµå¡¢»°¿¶¡¢º¸Á°°ÂÂÇ¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¼ÂÀï¤ÇÂÇ¤Äµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¥Ü¡¼¥ë¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Î¸«¶Ë¤á¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æî¹ñ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤â£³ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¡ÖËÉÙ¤ÊÎý½¬ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÃÈ¤«¤¤´Ä¶¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤â²¹¤Þ¤Ã¤Æ¶ÚÆù¤â´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë¶¯ÅÙ¤È¼Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ËÜÎÎÈ¯´ø¤â¤â¤¦¤¹¤°¤À¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë