µÆÃÓÍºÀ±½êÂ°¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬¥Ù¥Æ¥é¥óÆâÌî¼ê¥¢¥À¥à¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¸¥ã¡¼¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó·ë¤Ö¤ÈÊÆÊóÆ»
¡¡µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬£³£´ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÆâÌî¼ê¥¢¥À¥à¡¦¥Õ¥ì¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼µ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥ì¥ó¥Ò¡¼¥Õ¥©¤¬£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆóÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££²£³ºÐ¤Î¼ã¼ê¥à¡¼¥¢¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºòµ¨¤ÎÂÇÎ¨¤Ï£±³ä£¹Ê¬£¸ÎÒ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤À¡£
¡¡¥Õ¥ì¥¤¥¸¥ã¡¼¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼£±£°Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÆâÌî¼ê¤Ç¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£´ÎÒ¤ò»Ä¤·¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤È¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·£·ËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£¶Ê¬£·ÎÒ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥Õ¥ì¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¤âº£¥¥ã¥ó¥×¤ËÆóÎÝ¤ò´Þ¤á¤¿ÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¡¦¥Æ¡¼¥é¡¼¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥É¥ê¥¬¥ë¡¢¥è¥ë¥Þ¡¼¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡¢¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥¦¥©¥ë¥È¥ó¤é¤â¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£