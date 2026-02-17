©ABCテレビ

旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）へ、あの女優が15年ぶりにゲスト出演！ 18歳になった愛娘の成人祝いのプレゼントを探し求めて、愛媛を旅した。

あの女優とは、櫻井淳子のこと。“旅サラダファミリー”大仁田美咲アナウンサーも出演中の１月期ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜よる10時15分～、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、伊野尾慧扮する天才ゲームクリエイターの母親を演じている。

櫻井が『朝だ！生です旅サラダ』にゲスト出演するのは、なんと15年ぶり！ かつては、同番組のロケでメキシコの首都・メキシコシティや、リゾート地・カンクンを訪れたという。

そんな櫻井は、「観光をあまりしたことがなかった」という愛媛へ。彼女が愛媛を旅の目的地として選んだ理由は、成人した18歳の娘へ「お祝いにどうしても真珠のネックレスをプレゼントしたい」から。愛媛の宇和島は、三重の伊勢志摩や長崎の対馬と並ぶ、日本トップクラスの真珠の生産地として有名なのだ。

そして櫻井は、真珠の養殖から販売までを手掛ける店・土居真珠へ。土居真珠では、真珠の見分け方を学び、自分で選んだアコヤガイから真珠を取り出し、アクセサリーを作って持ち帰れる、真珠養殖体験ツアーを1人4400円（要予約）でできる。

どんな真珠が出てくるかは、貝を開けるまで分からないため、櫻井は貝をとことん吟味。取り出した3個の真珠の中で一番ビビッときたものを選び、磨き上げ、ネックレスのパーツを選び、職人に加工を頼んだ。完成した世界に1つだけの真珠のネックレスに櫻井は、「うわ～素敵～！」「これは（娘が）喜びます～！」「キレ～うれし～私が喜んじゃう！」などと大はしゃぎだった。

櫻井は、旅から帰ってすぐに娘へ真珠のネックレスをプレゼントしたのだとか。「卒業式や入学式とかにつけたいって言って喜んでいました！」と、櫻井はスタジオで娘とのやりとりを振り返り、共演者たちをほっこりさせた。

なお、櫻井の旅VTRは、2月14日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。真珠探しをはじめ、愛媛旅を存分に楽しむ櫻井に彼女のInstagramのコメント欄は、「淳子ちゃんは変わらずお美しい」「キレイで見入ってました」「美人すぎます」「品あるキレイな方よないつまでも」「いつまでもおキレイでお美しいですね～」などと大盛り上がりだった。

