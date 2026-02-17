¡Ú¥¥ã¥ó¥×±£¤·¥Þ¥¤¥¯¡Ûµð¿Í¥É¥é1¡¦ÃÝ´Ý¡ÖÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤¿Í´Ö¤ÇÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤ÆâÍÆ¤·¤«ÏÃ¤»¤º¤¤¤Ä¤â¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×
¡¡¡ýÀ¾Éð¡¦¹ÃÈåÌî¤ÏÎý½¬¤Î¹ç´Ö¤ËÃÏ¸µ¤Î±à»ù¤ÈÃÌ¾Ð¡£ÊÌ¤ìºÝ¤Ë¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡È¹ÃÈåÌîÁª¼ê¤¬Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Í¡×¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ýµð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÃÝ´Ý¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤Ï¼èºà¸å¡ÖÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤¿Í´Ö¤ÇÇö¤Ã¤Ú¤é¤¤ÆâÍÆ¤·¤«ÏÃ¤»¤º¤¤¤Ä¤â¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡£
¡¡¡ý¹Åç¡¦·ªÎÓ¤Ï¡¢¥·¡¼¥ÈÂÇ·âÅÐÈÄ¸å¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¼èºà¤òµá¤á¤ëµ¼Ô¿Ø¤Ë¡Ö¤Þ¤À¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¢¤é¤»¤Þ¤»¤ó¤è¡¼¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£Îý½¬Ãæ¤Ë°ú¤Î±¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£