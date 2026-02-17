¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¤¿¤É¤ë¥¥ã¥ó¥×¡õÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¡Û³èÌöµÈÃû¡¡ºäËÜ¤ËÄ¹Ìî¤Ë¥¿¥Ã¥Á
¡¡µð¿Í¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×50¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿08Ç¯¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï2·î24Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµÜºêÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·âÃæ¤Ë2Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºäËÜ¤Î±¦¸ª¡¢Åö»þ¤Ï61ÈÖ¤À¤Ã¤¿¶»¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ò¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¡£¤½¤Î»î¹ç¤ÇºäËÜ¤¬4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤·¡Ö19ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£ºäËÜ¤Ï¤¤¤¤¤è¡Á¡×¤ÈÍ½¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï144»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.257¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢43ÂÇÅÀ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¡£10Ç¯¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Ä¹Ìî¤¬¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡ÖÄ¹Åè¥¿¥Ã¥Á¡×¤Ï³èÌö¤Ø¤ÎµÈÃû¤Î±ïµ¯Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤¤¤Ê¤¤º£Ç¯¤Îµð¿Í¥¥ã¥ó¥×¡£Î×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿°¦Äï»Ò¤Î¾¾°æ½¨´î»á¤«¤é¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¸ª¤òÃ¡¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï3Ç¯ÌÜ¤ÎÀô¸ý¤À¤Ã¤¿¡£