¡Ú17Æü¥¥ã¥ó¥×¸«¤É¤³¤í¡Ûµð¿Í¤Î²Æì½Ð¿È¥É¥é3¡¦»³¾ë¤¬¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ËÀèÈ¯
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ïµð¿Í¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ËÀÐÀîÉ¢¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÎÌÓÍø¤â¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£
¡¡µð¿Í¤Ï²Æì½Ð¿È¤ÎÆ±3°Ì¡¦»³¾ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÃæÆü¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ1·³¥¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎºÙÌî¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦ºù°æ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡³ÚÅ·¤Ï¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Æ£¸¶¡¢2°Ì¡¦°ËÆ£¼ù¡¢6°Ì¡¦¶åÃ«¤Î¿·¿Í¥È¥ê¥ª¤¬ÅÐÈÄÍ½Äê¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤Ï¸Å¼Õ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï18Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ë¸þ¤±¼ã¼êÅê¼ê¤¬ºÇ½ªÄ´À°¡£»ûÀ¾¡¢¹âÅç¤é¤¬³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ê¤ë¤«¡£