¹ñ¥¹¥ÝÈ»V¤Î¹â3¡¦¹ÃÈåÅÄ¡¢½ÕÆüÌîÉô²°ÆþÌç¡¡1¥á¡¼¥È¥ë91¡¢155¥¥í¤ÎÂÎ³ÊÉð´ï¡Ö²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î½ÕÆüÌîÉô²°¤ËÆþÌç¤¹¤ëÅìµþ¡¦ÂÎ©¿·ÅÄ¹â3Ç¯¤Î¹ÃÈåÅÄÎ¶ÇÏ¡Ê18¡Ë¤¬16Æü¡¢Æ±¹â¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£Éã¤Ï½ÕÆüÌîÉô²°¤Î¸µÎÏ»Î¤Ç»Õ¾¢¤Î½ÕÆüÌî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦ÆÊÇµÏÂ²Î¡Ë¤Î¸½Ìò»þÂå¤ËÉÕ¤±¿Í¤òÌ³¤á¤¿±ï¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö3Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç´Ø¼è¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£»Õ¾¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë91¡¢155¥¥í¤Î¹â¹»À¸Î¥¤ì¤·¤¿ÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿°µÎÏ¤Ê¤É¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤Î¤´ÈÓ¤¬¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÂÎ³Ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¹¥¤¤Ê¥®¥ç¡¼¥¶¤ò°ìÆü60¸Ä¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¾¯Ç¯¤ÎÉô½àÍ¥¾¡¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢½Õ¾ì½ê¡Ê3·î8Æü½éÆü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤Ç»°ÃÊÌÜºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤à¡£ÌÜÉ¸¤âÂç¤¤¯¡Ö²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£