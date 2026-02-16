Åìµþ¡¦¿ÀµÜÁ°¤Î¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥Ð¥ì¡¼¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤éÌó9¥ö·î¤ÇÊÄÅ¹
¡¡¥à¡¼¥ß¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥«¥Õ¥§¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥Ð¥ì¡¼¡×¤¬¡¢2·î28Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤éÌó9¥ö·î¤ÇÊÄÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
◾️¥à¡¼¥ß¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥Ð¥ì¡¼
¡¡¥à¡¼¥ß¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥Ð¥ì¡¼¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿ÀµÜÁ°¤Î¿ÀµÜÁ°351¥Ó¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢2025Ç¯5·î23Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£Ãë¤Ï¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¢Ìë¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥à¡¼¥ß¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥Ð¥ì¡¼¤ÎÊÄÅ¹¸å¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ä¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤È¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¤Ï¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¥«¥Õ¥§ ·Ú°æÂô¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
◾️¥à¡¼¥ß¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥Ð¥ì¡¼
ÊÄÅ¹Æü¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3-5-1¡¡¿ÀµÜÁ°351¥Ó¥ë¡Ê1³¬¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00¡Á21¡§00