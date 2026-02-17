Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤ (2)¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£¥³¥ó¥ô¥¡¥Î <6574> ¡¡149±ß¡¡(+19±ß¡¢+14.6¡ó)
¡¡¥³¥ó¥ô¥¡¥Î <6574> [Åì¾Ú£Ç]¤¬Â³µÞÆ¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö13ÆüÂç°ú¤±¸å¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï29.5²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï0.8²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î39.1²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï75.5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢½¾ÍèÌµÇÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿´üËö°ì³çÇÛÅö¤Ï1±ß(Á°´ü¤Ï1¢ª10¤Î³ô¼°Ê¬³äÁ°¤ÇÌµÇÛ)¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¢£¥ì¥Ã¥¯ <7874> ¡¡1,193±ß¡¡(+137±ß¡¢+13.0¡ó)
¡¡¥ì¥Ã¥¯ <7874> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿Æ¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö13ÆüÂç°ú¤±¸å¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ66.9¡óÁý¤Î42.7²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î20±ß¢ª27±ß(Á°´ü¤Ï20±ß)¤ËÂçÉýÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¢£¿·¥³¥¹¥â¥¹ <6824> ¡¡4,745±ß¡¡(+535±ß¡¢+12.7¡ó)
¡¡¿·¥³¥¹¥â¥¹ÅÅµ¡ <6824> [Åì¾Ú£Ó]¤¬6ÆüÂ³µÞÆ¡£Á°½µËö13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò480²¯±ß¤«¤é490²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ16.2¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò56²¯±ß¤«¤é70²¯3000Ëü±ß¡ÊÆ±36.4¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò34²¯5000Ëü±ß¤«¤é47²¯±ß¡ÊÆ±39.2¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò70±ß¤«¤é95±ß¡ÊÁ°´ü60±ß¡Ë¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¸þ¤±ÈÎÇä¤ÏÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÌÊÆ¸þ¤±¤ÎÅÅÃÓ¼°¥á¥¿¥ó·ÙÊó´ï¤ä¥¬¥¹¥»¥ó¥µ¤ÎÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¤Þ¤¿Íø±×ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¿·¹©¾ì¡ÊÍäÀî¹©¾ì¡Ë¤ÎËÜ³Ê²ÔÆ¯¤ËÈ¼¤¦·ÐÈñÁý¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¼ý±×À¤Î¹â¤¤ËÌÊÆ¸þ¤±¤ÎÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤Ê¤³¤È¤ä¡¢DX²½¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·ÂçÉýÁý±×¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê4～12·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â367²¯6500Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ24.6¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×55²¯7200Ëü±ß¡ÊÆ±27.4¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×40²¯1300Ëü±ß¡ÊÆ±40.0¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥¤¥ó¥Õ¥©£Í£Ô <2492> ¡¡411±ß¡¡(+46±ß¡¢+12.6¡ó)
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þー¥È <2492> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿Æ¡£Á°½µËö13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <8750> [Åì¾Ú£Ð]¤È»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Ê§¹þ´üÆü¤ò3·î2Æü¤È¤·¤Æ¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿£È£Ä¤ò³äÅöÀè¤È¤·¤Æ4012Ëü6200³ô¡Ê¤¦¤Á¼«¸Ê³ô½èÊ¬3204Ëü9536³ô¡Ë¤ÎÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£È¯¹Ô²Á³Ê¤Ï435±ß¡£¤Ê¤ª¡¢Ä´Ã£»ñ¶âÌó174²¯±ß¤ÏÈóÏ¢Â³¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È¼ý±×³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬Åê»ñ¤Ë½¼Åö¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤Þ¤¿¤ÏÇã¼ý¤ä¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯ÈñÍÑµÚ¤Ó³äÅöÍ½ÄêÀè¤È¤ÎÄó·È¶¯²½¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¼ÚÆþ¶âÊÖºÑ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤Æ¤ëÊý¿Ë¤À¡£Æ±»þ¤Ë26Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¾å¹â213²¯4800Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ13.5¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×50²¯±ß¡ÊÆ±74.6¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×30²¯9700Ëü±ß¡ÊÆ±61.1¡óÁý¡Ë¤ò¸«¹þ¤ß¡¢Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÁ°´üÈæ1±ß14Á¬Áý¤Î6±ß58Á¬¤È¤·¤¿¡£BtoB-PF FOOD»ö¶È¡¢BtoB-PF ES»ö¶È¤È¤â¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à»ÈÍÑÎÁÇä¤ê¾å¤²¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤à¤Û¤«¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÈñÍÑ¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÍÞÀ©¤¬´óÍ¿¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¤Ê¤ª¡¢25Ç¯12·î´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â188²¯1700Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ20.4¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×28²¯6300Ëü±ß¡ÊÆ±2.4ÇÜ¡Ë¡¢½ãÍø±×19²¯2200Ëü±ß¡ÊÆ±2.9ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¥Ú£È£Ä <4612> ¡¡1,208±ß¡¡(+133.5±ß¡¢+12.4¡ó)
¡¡ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <4612> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿Æ¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö13ÆüÂç°ú¤±¸å¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ42.8¡óÁý¤Î1798²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢26Ç¯12·î´ü¤âÁ°´üÈæ10.1¡óÁý¤Î1980²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢12´ü¤Ö¤ê¤Ë²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£7´üÏ¢Â³Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£Ä«Æü¥¤¥ó¥Æ¥¯ <7747> ¡¡2,890±ß¡¡(+290±ß¡¢+11.2¡ó)
¡¡Ä«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯ <7747> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿Æ¡£Á°½µËö13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯6·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò1308²¯7000Ëü±ß¤«¤é1411²¯4200Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ17.6¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò326²¯4200Ëü±ß¤«¤é422²¯2000Ëü±ß¡ÊÆ±40.4¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò238²¯1100Ëü±ß¤«¤é305²¯5600Ëü±ß¡ÊÆ±2.4ÇÜ¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò30±ß91Á¬¤«¤é46±ß10Á¬¡ÊÁ°´ü24±ß23Á¬¡Ë¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£³¤³°»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢°ìÊý¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¤â°åÎÅÉôºà¡¦»º¶ÈÉôºà¤È¤â¤Ë¼è°ú¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ÙÂØ¥ìー¥È¤¬ÁÛÄê¤è¤ê¤â³°²ß¹â¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÁÛÄê°ÙÂØ¥ìー¥È¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Í×°ø¡£¤Þ¤¿¡¢À¸»ºÀ¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤êÁÆÍøÎ¨¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤äÅê»ñÍ²Á¾Ú·ôÇäµÑ±×¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÏÉáÄÌÇÛÅö40±ß31Á¬¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀßÎ©50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆµÇ°ÇÛÅö5±ß79Á¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿12·îÃæ´Ö´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â712²¯6600Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ15.9¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×243²¯7200Ëü±ß¡ÊÆ±40.1¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×172²¯1400Ëü±ß¡ÊÆ±40.4¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¹âÅÙ»æ <3891> ¡¡3,750±ß¡¡(+360±ß¡¢+10.6¡ó)
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹âÅÙ»æ¹©¶È <3891> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿Æ¡£°ì»þ15¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¾å¾º¤Ç3900±ßÂæ¤Ë¾è¤»¡¢1·î15Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿ºòÇ¯Íè¹âÃÍ3750±ß¤ò¾åÈ´¤¿·ÃÍ³¹Æ»¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÇä¾å¹â¹½À®Èæ¤Î100¡ó¤¬ÅÅµ¤Àä±ïÍÑ¥»¥Ñ¥ìー¥¿ー¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á8³ä¤¬¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¥¢¥ë¥ßÅÅ²ò¥³¥ó¥Ç¥ó¥µーÍÑ¤ÇÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥µー¥ÐーÅÅ¸»¤äÅÅÎÏ¶¡µëÀßÈ÷¸þ¤±¤Ç¡¢¥¢¥ë¥ßÅÅ²ò¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤Î¼ûÍ×¤¬¶¯Îõ¤Ê¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤ì¤ÆÆ±¼Ò¤Î¼ý±×µ¡²ñ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯3·î´ü±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ26¡óÁý¤Î31²¯±ß¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤¬¡¢¾å¿¶¤ì¤Î²ÄÇ½À¤òÆâÊñ¡£¤Þ¤¿¡¢27Ç¯3·î´ü¤â2¥±¥¿¤ÎÍø±×À®Ä¹Ï©Àþ·ÑÂ³¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
¢££Ã£Ë£Ä <6407> ¡¡5,200±ß¡¡(+485±ß¡¢+10.3¡ó)
¡¡£Ã£Ë£Ä <6407> [Åì¾Ú£Ð]¤¬6ÆüÂ³µÞÆ¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö13ÆüÂç°ú¤±¸å¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9.4¡ó¸º¤Î127²¯±ß¤Ë¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î166²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï76.7¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î70.8¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¢£¥ª¥×¥Æ¥¯¥¹£Ç <6914> ¡¡2,723±ß¡¡(+254±ß¡¢+10.3¡ó)
¡¡¥ª¥×¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥× <6914> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿Æ¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö13ÆüÂç°ú¤±¸å¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ3.2¡óÁý¤Î80²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î74²¯±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢¸º±×Í½ÁÛ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡£26Ç¯12·î´ü¤âÁ°´üÈæ10.0¡óÁý¤Î88²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢3´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6´üÏ¢Â³Áý¼ý¡¢3´üÏ¢Â³Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Á°´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò50±ß¢ª56±ß(Á°¤Î´ü¤Ï40±ß)¤ËÁý³Û¤·¡¢º£´ü¤âÁ°´üÈæ9±ßÁý¤Î65±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¢£À¾Éôµ»¸¦ <6223> ¡¡2,035±ß¡¡(+186±ß¡¢+10.1¡ó)
¡¡À¾Éôµ»¸¦ <6223> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿Æ¡£Æ±¼Ò¤¬Á°½µËö13Æü¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î3.41¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë70Ëü³ô(¶â³Û¤Ç10²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬Çã¤¤ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï2·î16Æü¤«¤é6·î23Æü¤Þ¤Ç¡£
¢£ÅìÏÂÌôÉÊ <4553> ¡¡4,090±ß¡¡(+370±ß¡¢+10.0¡ó)
¡¡ÅìÏÂÌôÉÊ <4553> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿Æ¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö13ÆüÂç°ú¤±¸å¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.3¡óÁý¤Î239²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î253²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï94.8¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î81.2¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ùー¥¹ <4481> ¡¡3,240±ß¡¡(+289±ß¡¢+9.8¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥Ùー¥¹ <4481> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Á°½µËö13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿26Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Çä¾å¹â240²¯9900Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ10.6¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×63²¯4900Ëü±ß¡ÊÆ±10.4¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×45²¯6300Ëü±ß¡ÊÆ±8.1¡óÁý¡Ë¤È2¥±¥¿±Ä¶ÈÁý±×¤ò¸«¹þ¤ß¡¢Ç¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÁ°´üÈæ69±ßÁý¤Î186±ß¡ÊÁ°´ü117±ß¡Ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£°ú¤Â³¤·øÄ´¤ÊITÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢DX¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¡¢SAP¡¦ERP¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤Þ¤¿¡¢27Ç¯1·î¤ËÁÏÎ©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤ÆµÇ°ÇÛÅö60±ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢25Ç¯12·î´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â217²¯8700Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ7.7¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×57²¯4900Ëü±ß¡ÊÆ±10.0¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×42²¯2100Ëü±ß¡ÊÆ±9.1¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥¹¥¿¥Æ¥£¥¢£È <3393> ¡¡2,933±ß¡¡(+259±ß¡¢+9.7¡ó)
¡¡¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <3393> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö13ÆüÂç°ú¤±¸å¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.4¡óÁý¤Î21.6²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¡£¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î125±ß¢ª135±ß(Á°´ü¤Ï114±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¢£¥ª¥¥µ¥¤¥É <6521> ¡¡3,090±ß¡¡(+271±ß¡¢+9.6¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥ª¥¥µ¥¤¥É <6521> [Åì¾Ú£Ç]¤¬µÞÈ¿È¯¡£°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¡¢¿·ÃÍÄÉ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï16ÆüÀµ¸á¤´¤í¡¢ÂæÏÑ¤Î£Â£ï£ì£é£ô£å¤È¥ìー¥¶ーÈùºÙ²Ã¹©ÁõÃÖ¤Î»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶ÈÌ³Äó·È¤Î´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°¹©Äø¸þ¤±¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ìー¥¶ーµ»½Ñ¡¦ÉÊ¼Á¡¦¿®ÍêÀ¤ò³èÍÑ¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¸å¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëÈùºÙ²Ã¹©Ê¬Ìî¤Ø¤Î»ö¶ÈÎÎ°è³ÈÄ¥¤òº£¸å¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×¤ÊÃì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¡££Â£ï£ì£é£ô£å¤È¤ÎÏ¢·È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÂæÏÑ»Ô¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦Æ±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢¸ÜµÒ¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¡¦¸ÜµÒ¤Î³«È¯¡¦³ÈÂçµÚ¤Ó»Ô¾ì·ÁÀ®¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Ó£ù£î£ó <290A> ¡¡1,320±ß¡¡(+115±ß¡¢+9.5¡ó)
¡¡£Ó£ù£î£ó£ð£å£ã£ô£é£ö£å <290A> [Åì¾Ú£Ç]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö13ÆüÂç°ú¤±¸å¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï10.7²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°¤Î´ü¤Ï35.9²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î14.7²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¡£26Ç¯12·î´ü¤Ï30.1²¯±ß¤Î¹õ»ú¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥³¥«£Â£Ê£È <2579> ¡¡3,875±ß¡¡(+321±ß¡¢+9.0¡ó)
¡¡¥³¥«¡¦¥³ー¥é¡¡¥Ü¥È¥éー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2579> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö13ÆüÂç°ú¤±¸å¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï507²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°¤Î´ü¤Ï73²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤¬¡¢26Ç¯12·î´ü¤Ï225²¯±ß¤Î¹õ»ú¤ËµÞÉâ¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨16Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹