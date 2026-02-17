¥ä¥¯¥ë¥È2Ç¯ÌÜ¤Î19ºÐ¡¦ÅÄÃæ¡¡¥±¥¬¿Í¤¬Áê¼¡¤°ÆâÌî¿Ø¤ÎµßÀ¤¼ç¤À¡ª¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¥±¥¬¿Í¤¬Áê¼¡¤°¥ä¥¯¥ë¥È¤ËµßÀ¤¼ç¤¬¸½¤ì¤¿¡£±ºÅº¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î19ºÐ¡¢ÅÄÃæ¤À¡£2·³¤ÎµÜºê¡¦À¾ÅÔ¤«¤éÁ°Æü¤ËµÞ¤¤ç²ÆìÆþ¤ê¤·¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï34¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç°ÂÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤¬14ËÜ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¡¦ÀÐ°æ¡ÊNTTÅìÆüËÜ¡Ë¤¬¤³¤ÎÆü¡¢²Æì¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡Öº¸ÂÀÂÜÎ¢ÆùÎ¥¤ì¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢17Æü¤Ë2·³¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®Í½Äê¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦¾¾²¼¡ÊË¡Âç¡Ë¤Ë»³ÅÄ¡¢Æâ»³¤ÈÆâÌî¼ê4¿Í¤¬¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤òÀ¸¤«¤¹¤«¡¢»¦¤¹¤«¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¡×¡£¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ï»°ÎÝ¤Çº¸ÂÇ¤Á¤Î¼ãÉð¼Ô¤ËÃÓ»³´ÆÆÄ¤â¡Ö¹½¤¨¤¬Â¼¾åÉ÷¡£¤³¤ì¤«¤é»î¹ç½Ð¾ì¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼»ÖË¾¤â¸ì¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤¬¡È¥Ý¥¹¥ÈÂ¼¾å¡É¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¡£¡Ê½©Â¼¡¡À¿¿Í¡Ë