µð¿Í¡¦¥Þ¡¼·¯¡¡·è°Õ¤Î¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç147¥¥í¡¡¼ê±þ¤¨½½Ê¬¡Ö´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤Çº¹¤·¹þ¤á¤¿¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬16Æü¡¢º£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë»þÂå¤«¤é¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤â»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇ¼Ô8¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¤ÆÆâÌî°ÂÂÇ1ËÜ¤ËÉõ¤¸¤ë¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï±¦Â¤òÅê¼êÈÄ¤ËÃÖ¤¡¢1¿ÍÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô¡¦¹ÃÈå¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤¿¡£ÏÓ¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¸ø¼°Àï¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎÏ¶¯¤¤»ëÀþ¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ë¡£¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÅê¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ç·×8¿Í¤ÈÂÐÀï¡£1»Íµå¤³¤½Í¿¤¨¤¿¤¬¡Ö¾õÂÖ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ïµ×ÊÝ½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÈÍýÁÛ¤Î½Ä¿¶¤ê¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÉµá¤·¡¢¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÅêµå¤¬Â³¤¤¤¿¡£°ìÅ¾¤·¤Æº£¥ª¥Õ¤«¤é¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ò»î¤¹Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Ï¸ì¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÉ¬¤º¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÂ®¤Ïºòµ¨ºÇÂ®¤À¤Ã¤¿149¥¥í¤ËÇ÷¤ë147¥¥í¤ò·×Â¬¡£ºòÇ¯2·î17Æü¤Î°ÜÀÒ¸å½é¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¤ÏºÇÂ®143¥¥í¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤Çº¹¤·¹þ¤á¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â½½Ê¬¤À¡£
¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î¡Öº«ÍÛÎ¤¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ºäËÜ¤È¤âÂÐÀï¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ6¤¬ÂÇÀÊ¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£·ë²Ì¤Ï1µå¤ÇÃæÈô¡£ÅÐÈÄ¸å¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÃÌ¾Ð¤·¡Ö¡È½ÐÎÏ½Ð¤Æ¤ó¤Ê¡É¤È¤«¡ÈÄ´»Ò¤¤¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¸ß¤¤¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ÅÁã¡¦³ÚÅ·¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê²Æì¥»¥ë¥é¡¼¡Ë¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÖÂÇ¼ÔÁê¼ê¤Ë¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÅÄÃæ¾¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ø¡¢½çÄ´¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂ¼°æ¡¡¼ù¡Ë