¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡Û7ºÐÇÏ¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é27Àï¤É¤³¤Ë¤â¥À¥á¡¼¥¸¤Ê¤·
¡¡¡þÎëÌÚ¹¯¹°»á¡ÖÃ£´ã¡×ÇÏÂÎ¿ÇÃÇ
¡¡ÎëÌÚ¹¯¹°¸µÄ´¶µ»Õ¡Ê81¡Ë¤¬G1ÍÎÏ¸õÊä¤ÎÇÏÂÎ¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¡ÖÃ£´ã¡×¡£º£Ç¯¤ÏÁõ¤¤¤â¿·¤¿¤ËÃ£´ãÀèÀ¸¤¬Áª¤ó¤À¡È¥Ü¥Ç¥£¡¼¥È¥Ã¥×5¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÖÂè43²ó¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡×¡Ê22Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤Ç¤Ï¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡¢¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡¢¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥é¥¤¥º¤Î5Æ¬¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÃ£´ã¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë7ºÐÇÏ¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Î¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤ÎÇÏÂÎ¤À¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼ê¤Î¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ËÊ¨¤¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡£¥½¥ê¶¥µ»¤Î¥¹¥±¥ë¥È¥ó23°Ì¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿41ºÐ¤Î¹â¶¶¹°ÆÆ¤µ¤ó¤Ë¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£14Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¡Ê¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¸Ä¿Í¡Ë¤Ç³ëÀ¾µªÌÀ¤µ¤ó¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤â41ºÐ¡£ÆüËÜÁª¼ê¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØºÇÇ¯Ä¹¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¡Ê½÷»Ò¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÀÐºê¶×Èþ¤µ¤ó¤Î43ºÐ¤¬ºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¡£¤È¤â¤¢¤ì¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¥½¥ê¶¥µ»¤Ê¤É¤ÏÁª¼ê¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤¡£20ÂåÈ¾¤Ð¤ÇÂçÈ¾¤ÎÁª¼ê¤¬°úÂà¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤â¼ïÌÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¥Áö¼÷Ì¿¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÎð¤Þ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¸¥ã¥ó¥×¡£Ê¿ÃÏ¤Ç¤Ï¥À¡¼¥È¥Û¡¼¥¹¤Î¶¥Áö¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤¡£Ê¿ÃÏG1¤ÎºÇ¹âÎðÍ¥¾¡¤Ï15Ç¯¤«¤·¤ïµÇ°¡ÊÁ¥¶¶¥À¡¼¥È1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÀ©¤·¤¿9ºÐÇÏ¥ï¥ó¥À¡¼¥¢¥¥å¡¼¥È¡£¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤Ç¤Ï7ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎðÇÏ¤¬15Æ¬¤â3Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊG1¾º³Ê¤Î97Ç¯°Ê¹ß¡Ë¡£¥À¡¼¥È¤Ï¼Ç¤ËÈæ¤Ù¤ÆµÓ¸µ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤µ¤Û¤É½ý¤Þ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸«ËÜ¤¬7ºÐÇÏ¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ãÇÏ¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¥¤ê¤ËËþ¤Á¤¿ÇÏÂÎ¡£21Ç¯²Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÂ¤«¤±6Ç¯¡¢Ãæ±û¡¢ÃÏÊý¡¢³¤³°¹ç¤ï¤»¤Æ27Àï¡Ê½Å¾Þ19Àï¡Ë¤â¾Ã²½¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤Ë¤â¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¡£¥À¡¼¥ÈÇÏ¤é¤·¤¤·¹¼Ð¤Î¤¤Ä¤¤¸ª¤«¤é¶»Á°¡¢¼ó¡¢¥È¥â¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁ´¿È¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿Ê¬¸ü¤¤¶ÚÆù¤ÏÁ´¤¯Íî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ê¢ÂÞ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âËþÅÀ¡£ÌÓ¥Å¥ä¤ÏÅß¾ì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤Éµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜ¤Ï¿´¤Î¶À¡£¼ãÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÌÜ¤Ï¿´¤ÎÄ¥¤ê¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤ê¡¢»¤¤ì¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¤7ºÐÇÏ¤ÎÌÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±¹¼Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾åÃå¤ÎÂµ¤ò¸ý¤Ç¤¤¤¿¤º¤é¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ¤È¼ª¤ÏÁ°Êý¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤Î©¤Á»Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇÏ¤Î7ºÐ¤Ï¿Í´Ö¤Î30ÂåÈ¾¤Ð¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¤«¤é»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Î7ºÐ¤Ï¿Í´Ö¤Î40ºÐÁ°¸å¡£³ëÀ¾µªÌÀ¡¢ÀÐºê¶×Èþ¤éÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎºÇÇ¯Ä¹¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Î¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ç¤¹¡£Åßµ¨¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ¤â¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î¥ß¥É¥ë¥Û¡¼¥¹¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊNHK²òÀâ¼Ô¡Ë
¡¡¡þÎëÌÚ¡¡¹¯¹°¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤ä¤¹¤Ò¤í¡Ë1944Ç¯¡Ê¾¼19¡Ë4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î81ºÐ¡£ÁáÂçÂ´¡£69Ç¯¡¢Éã¡¦ÎëÌÚ¾¡ÂÀÏº±¹¼Ë¤ÇÄ´¶µ½õ¼ê¡£70¡Á72Ç¯¡¢±Ñ¹ñ¤Ë±¹¼ËÎ±³Ø¡£76Ç¯¤ËÄ´¶µ»ÕÌÈµö¼èÆÀ¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«¶È¡£94¡Á04Ç¯¤ËÆüËÜÄ´¶µ»Õ²ñ²ñÄ¹¡£JRAÄÌ»»795¾¡¡£½Å¾Þ27¾¡¡£19Ç¯½Õ¡¢±¹¼Ë´Ø·¸¼Ô5¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë°°Æü¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£