¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡ÛÆüËÜ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤¬¸¸¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î»î¹çÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¡Æó³¬Æ²Ï¡138£íÂçÈôÌö¤ÏàÄ¢¾Ã¤·á¤Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤¬£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê£²£´¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤È¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê£²£¹¡á¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¾ì¡£
¡¡£±²óÌÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬£±£³£±¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢¾®ÎÓ¤¬£±£²£¹¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£µ°Ì¡££²²óÌÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬£±£³£±¥á¡¼¥È¥ë¡¢¾®ÎÓ¤¬£±£³£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£¶°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡££³²óÌÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬¥á¡¼¥È¥ë¤¬£±£³£¸¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡£¥Á¡¼¥à¤ò»ÃÄê£²°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¹ßÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë»î¹ç¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É£³²óÌÜ¤ÎÈôÌö¤ÏÄ¢¾Ã¤·¤È¤Ê¤ê¡¢£²²óÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇºÇ½ª½ç°Ì¤¬³ÎÄê¡£¶ä¥á¥À¥ë¤Ïà¸¸á¤È¤Ê¤ê¡¢£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¼Â¶·¥¢¥Ê¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡»î¹ç¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢Æó³¬Æ²¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÊòÁ³¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¸ÞÎØ¤È»×¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡££±ËÜÌÜ¡¢£²ËÜÌÜ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡££³ËÜÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢²ù¤·¤µ¤ÏÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢¤à¤·¤íÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂ³¤¯¡£¤³¤³¤¬Á´¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿°ì¤Ä²ÝÂê¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£