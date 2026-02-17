¥Ò¥²¥À¥ó¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¼ç±é¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡ª¡¡³Ú¶ÊÆþ¤ê¿·±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òOfficialÉ¦ÃËdism¤¬Ã´Åö¡£ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¼çÂê²Î¡Ö¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉ¦ÃË¤Î¼çÂê²Î¤Ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ö²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¡¡³Ú¶ÊÆþ¤ê¿·Í½¹ð
¡¡1ÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬¡È´ñÀ×¡É¤òµ¯¤³¤¹ËÜºî¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò²¹¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢´¶Æ°¤ò¤è¤êÁýÉý¤µ¤»¤ë¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤À¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡£±Ç²èËÜÊÔ¤ÎÍ¾±¤¤ò²¹¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡¢´õË¾¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ì¶Ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£OfficialÉ¦ÃËdism¤Ï¡Ö¿Í¤òÁÛ¤¦»ö¡¢¤½¤ì¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯»ö¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤¯¡¢¾®¤µ¤¤¤è¤¦¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¤³¤Î¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ³§ÍÍ¤Î¿´¤Ø¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ç¤âºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿°½À¥¤Ï¡ÖËÜÊÔ¤ò´Ñ¤Æµã¤¤¤¿¸å¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ÇÆ£¸¶¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤À¼¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Î»ì¤â¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤¬Ì¤Íè¤Ø¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤È¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë²¹¤«¤Ê³Ú¶Ê¤òÀ§Èó¡¢·à¾ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜºî¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤â¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¡£24Ç¯Á°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ê¥º¥Ê¡Ê°½À¥¡Ë¤¬¤Ä¤Å¤ë¼ê»æ¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¥Ê¥º¥Ê¡ÊáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ë¤È¿®²ð¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤Î½éÎø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆÍÇ¡½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»þ¤Ï·Ð¤Á24Ç¯¸å¡¢¥Ê¥º¥Ê¤¬½ñ¤¤¤¿°ìÄÌ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¿¿¼Â¤¬¡¢¿®²ð¤ÎÉã¡¦Î´¼£¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤ä¿®²ð¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Áª¼ê¤ÎÀîÅè¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¥Ê¥º¥Ê¤ÎÉ×¡¦ÎÉ°ì¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤ä¥Ê¥º¥Ê¼«¿È¤Þ¤Ç¤ò¤â´ñÀ×¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÀûÎ§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦¤¬À¸¤¤¿¾Ú¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯ÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ËÜ±ÇÁü¤Ï2·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç½ç¼¡¾å±ÇÍ½Äê¤À¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¤Ï¡¢4·î17Æü¸ø³«¡£
