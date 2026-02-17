¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡¢ÆüËÜÈá·à¤Î·ëËö¤ËÂçº®Íð¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤³¤ì¡×¡¡Âç¥¸¥ã¥ó¥×Ìµ¸ú¡Ö¸¸¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡×
¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÆó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤È¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¡¢6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ÏÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë°¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¡¢¶¥µ»¤ÏºÇ½ª3²óÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¡£2²óÌÜ¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ç½ç°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2°ÌÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ï¥á¥À¥ë·÷³°¤Ë¡£¥Í¥Ã¥È¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Áè¤¦¿·¼ïÌÜ¡£1²óÌÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬131.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢¾®ÎÓ¤¬129¥á¡¼¥È¥ë¤Ç5°ÌÈ¯¿Ê¡£2²óÌÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬131¥á¡¼¥È¥ë¡¢¾®ÎÓ¤¬130¥á¡¼¥È¥ë¤Ç6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±¿Ì¿¤Î3²óÌÜ¡¢Æó³¬Æ²¤¬138.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¡£3²óÌÜ¤Î1¿ÍÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢Àã¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¡£2²óÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Î6°Ì¤Ç·ë²Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥À¥ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÈá·à¡£Æó³¬Æ²¤ÏÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤¤¤ä¡Á¡Ä¡Ä¤³¤ì¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö1¡¢2ËÜÌÜ¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ3ËÜÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¿¤±¤É¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤µÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¤à¤·¤íÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÁáÄ«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤ËX¾å¤âÂçº®Íð¡£¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤½¤ó¤Ê¡©¡×¡Ö¤¨¡¢½ª¤ï¤ê¡©¡×¡Ö¤¨¡¼2²óÌÜ¤Î½ç°Ì¡ª¡©¤¨¡¼¤¨¡¼¡×¡ÖÆó³¬Æ²¤¯¤ó¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×Èô¤ó¤À¤Î¤Ë¡¼¡ª¤³¤ì¤Ï²ù¤·¤¤¡Ä¡×¡ÖÆó³¬Æ²¤Î3ËÜÌÜ¡¢¸¸¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤³¤ì¡×¡Ö¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¶ä¥á¥À¥ë¡×¤ÈÈáÌÄ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë