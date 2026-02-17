OfficialÉ¦ÃËdism¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤¬°½À¥¤Ï¤ë¤«¼ç±é±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¼çÂê²Î¤Ë
OfficialÉ¦ÃËdism¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤¬¡¢4·î17Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¤Ï¡¢2000Ç¯3·î¤Ëµ¯¤¤¿ÃÏ²¼Å´»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¡¦ÉÙµ×¿®²ð¤µ¤ó¤È¡¢Èà¤ËÌ©¤«¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤Îµ²±¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤ò¼ç±é¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢º´Æ£¹À»Ô¤é¤¬±é¤¸¤¢¤²¤ë¡£´ÆÆÄ¤ÏÀÐ°æÍµÌé»á¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤Ï¡Ö¿Í¤òÁÛ¤¦»ö¡¢¤½¤ì¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯»ö¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤¯¡¢¾®¤µ¤¤¤è¤¦¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¤³¤Î¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤¬Ä°¤±¤ëºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Î¤³¤È¡£
OfficialÉ¦ÃËdism ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¿Í¤òÁÛ¤¦»ö¡¢¤½¤ì¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯»ö¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤¯¡¢¾®¤µ¤¤¤è¤¦¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¤³¤Î¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ³§ÍÍ¤Î¿´¤Ø¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ç¤âºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
OfficialÉ¦ÃËdism
OfficialÉ¦ÃËdism¤Ï4·î¤è¤ê¡¢¿·¥Ä¥¢¡¼¡ãOFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026¡ä¤òÁ´¹ñ17²ñ¾ì26¸ø±é¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù
2026Ç¯4·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡§¡¡ÀÐ°æÍµÌé¡Ê¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù¡¢¡Ø¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ÎÄ«Æü¡Ù¡¢¡Ø·î¡Ù¡Ë
½Ð±é¼Ô¡§
°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¡áÄ¿¿¤¢¤ß¡¡ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¡¡¿¡¡ºÊÉ×ÌÚÁï
²»ÈøÂö¿¿¡¡ÉÙÅÄË¾À¸¡¡À¾Àî°¦è½¡¡¡¿¡¡¿ûÅÄ¾Úö
³Þ¸¶½¨¹¬¡¡ÄÅÅÄ´²¼£¡¡¸¶Æü½Ð»Ò
º´Æ£¹À»Ô
¼çÂê²Î¡§OfficialÉ¦ÃËdism¡Ö¥¨¥ë¥À¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡ÊIRORI Records / PONY CANYON¡Ë
À½ºî´´»ö¡§¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¡¡¥Õ¥£¥ë¥à¥á¥¤¥«¡¼¥º
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
»ûÅÄ¥Ê¥º¥Ê¡Ê°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÀÄÇ¯¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡½¡½24Ç¯Á°¡¢17ºÐ¤Î¥Ê¥º¥Ê¡ÊáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ç¸«¤«¤±¤ë¹â¹»À¸¡¦ÉÙµ×¿®²ð¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤Ë¤Ò¤½¤«¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿®²ð¤Ï³Ø¹»µ¢¤ê¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÌ´Ãæ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ë¡¢±¿Ì¿¤ÎÆü¡¢2000Ç¯3·î8Æü¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡½¡½2024Ç¯¡¢¥Ê¥º¥Ê¤«¤é¤Î¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿®²ð¤ÎÉã¡¦Î´¼£¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¡£¤½¤Î¼ê»æ¤ÎÃæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÎÀ¸¤¤¿¾Ú¤ò³Î¤«¤Ë´¶¤¸¡¢
ÃÎ¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¿®²ð¤Îºß¤ê¤·Æü¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢Î´¼£¤Ï¥Ê¥º¥Ê¤Ë°¸¤Æ¤Æ¼ê»æ¤òÄÖ¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
°¦¤¹¤ë¼Ô¤òË´¤¯¤·¤ÆÀ¸¤Â³¤±¤¿Î´¼£¤È¥Ê¥º¥Ê¤È¤Îî°íð¤Ë¤è¤ê¡¢24Ç¯Á°¤Î¿¿¼Â¤È¥Ê¥º¥Ê¤¬¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡½¡½¤½¤Î¼ê»æ¤¬¡È´ñÀ×¡É¤òµ¯¤³¤¹¡£
¢£±ÄÃÄÃÏ²¼Å´ÆüÈæÃ«ÀþÃæÌÜ¹õ±Ø¹½ÆâÎó¼ÖÃ¦Àþ¾×ÆÍ»ö¸Î¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
2000Ç¯¡ÊÊ¿À®12Ç¯¡Ë3·î8Æü¸áÁ°9»þ1Ê¬º¢¡¢ÄëÅÔ¹âÂ®ÅÙ¸òÄÌ±ÄÃÄ¡Ê¸½¡§Åìµþ¥á¥È¥í¡ËÆüÈæÃ«Àþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÃÈæ¼÷±Ø¤«¤éÃæÌÜ¹õ±Ø¤ËÆþÀþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Îó¼Ö¤¬¥«¡¼¥Ö¤ÇÃ¦Àþ¤·¡¢ÂÐ¸þÎó¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿Å´Æ»»ö¸Î¡£»à¼Ô5Ì¾¡¢Éé½ý¼Ô64Ì¾¡Ê2000Ç¯10·î26ÆüÉÕ¤Î»ö¸ÎÄ´ºº¸¡Æ¤²ñÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï63Ì¾¡Ë¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï¡¢Ê¿À®28Ç¯4·î¡¢¼Â¼Ö¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¼ÂÃÏ·±Îý¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖÁí¹ç¸¦½¤·±Îý¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò¹¾Åì¶è¿·ÌÚ¾ì¤Ë³«½ê¤¹¤ë¤Ê¤É°ÂÁ´°Õ¼±¤ÎÅ°Äì¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
©2026 ±Ç²è¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://loveletter.toho-movie.jp
¸ø¼°X¡§https://x.com/loveletter_mov
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/loveletter_mov/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@loveletter_mov
◾️¡ÖMake Me Wonder¡×
2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://HGDN.lnk.to/Make_Me_Wonder
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://makemewonder.ponycanyon.co.jp
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡Ù
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë24:00¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷
1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë0:30¤è¤ê¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤¦¤á¤¶¤ï¤·¤å¤ó¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÄÅÅÄ¾°¹î
¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Ãæ»³¾¡°ì
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃöÄÞ¿µ°ì
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Í§²¬¿·Ê¿
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÌîÂ¼Àµ¿®
¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ¸
»£±Æ´ÆÆÄ¡§»³ÅÄÏÂ¹°
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö
²»³Ú¡§²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ¡¦ËÙÀî¿¿Íý»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§´äÏ²ÈþÏÂ
À©ºî¡§¥Ù¥ë¥Î¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¥º
À½ºî¡§¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó»öÊÑ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢§¥¥ã¥¹¥È
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼Ìò¡§¼ï粼ÆØÈþ
¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¨¥ë¥É¥ì¥Ã¥ÉÌò¡§¿À¸Í¸÷Êâ
¥ê¥ô¥§¥é¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ä¥¢¡¼¥Ù¥ó¥ÈÌò¡§ÂçÄÍÌÀÉ×
¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¡¿¥Ð¡¼¥ÈÌò¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥¹¥¿¥¤¥óÌò¡§º´Æ£ÍøÆà
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥°¥é¥Ï¥à¡¿¥Õ¥£¥ëÌò¡§¾åÅÄà¢»Ê
¥²¥¤¥ëÌò¡§ÀÐÀî³¦¿Í
¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦K¡¦¥ê¥Ã¥×¥Þ¥ó¡¿¾¯º´Ìò¡§¹¾Æ¬¹¨ºÈ
¸ø¼°HP¡§https://darwinsincident.net/
¸ø¼°X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¡§ @darwins_anime ¡Êhttps://twitter.com/darwins_anime¡Ë
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@darwinsanime_pr
◾️¡ãOFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026¡ä
2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î17Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹âÃÎ¡¦¹âÃÎ¸©Î©¸©Ì±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë ¥ª¥ì¥ó¥¸¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î27Æü¡Ê·î¡Ë°¦É²¡¦°¦É²¸©¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î4Æü¡Ê·î¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡ËÂçÊ¬¡¦iichiko¥°¥é¥ó¥·¥¢¥¿
2026Ç¯5·î12Æü¡Ê²Ð¡ËÄ¹ºê¡¦¥¢¥ë¥«¥¹SASEBO Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¡Ê»³·Á¸©Áí¹çÊ¸²½·Ý½Ñ´Û¡Ë
2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë½©ÅÄ¡¦¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹ Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯6·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦ÂÓ¹»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯6·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼¶üÏ©Ê¸²½¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯6·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
2026Ç¯6·î21Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
2026Ç¯7·î3Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦SGC HALL ARIAKE
2026Ç¯7·î12Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦SGC HALL ARIAKE
2026Ç¯7·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î19Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
2026Ç¯7·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
¢¡·ô¼ï¡¿ÎÁ¶â
¢§¥Û¡¼¥ë¸ø±é
»ØÄêÀÊ¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ØÄê¿Æ»ÒÀÊ¡§Âç¿Í9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤³¤É¤â4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§Âçºå¡¦¿ÀÆàÀî
»ØÄêÀÊ¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ØÄê¿Æ»ÒÀÊ¡§Âç¿Í11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤³¤É¤â5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://event.higedan.com/feature/zepp2025_hall2026
